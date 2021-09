Timm Vladimir er flyttet fra sin kone

Timm Vladimir og hans kone, krimiforfatter Katrine Engberg, er flyttet fra hinanden.

Det skriver Se og Hør med henvisning til virksomhedsregistret, hvor det fremgår, at tv-værten har fået ny adresse fra 1. september.

Over for Se og Hør bekræfter Timm Vladimir desuden, at han og Katrine Engberg ikke længere bor sammen. Han oplyser samtidig, at han ikke har yderligere kommentarer.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Timm Vladimir og Katrine Engberg, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Timm Vladimir og Katrine Engberg til Zulu Comedy Galla i 2019. Foto: Mogens Flindt

Flyttet før

53-årige Timm Vladimir og 46-årige Katrine Engberg fandt sammen i 2003 og blev gift i 2008. Sammen har de sønnen Cassius Vladimir.

I 2016 meddelte parret, at de ville gå fra hinanden - en udmelding, der efterfølgende blev gjort til historier om skilsmisse.

Det var dog aldrig parrets plan, har Timm Vladimir tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Vi har aldrig skullet skilles. Det var en af de ting, der blev blæst op. Vi havde nogle problemer på et tidspunkt, men vi har aldrig skullet skilles. Det stod i én avis, og så skrev alle andre af efter den. Det er også nemmere end at spørge selv, sagde Timm Vladimir i den forbindelse.

I stedet var planen, at de ville flytte fra hinanden i en periode for at få styr på problemerne. Parret flyttede dog hurtigt sammen igen.

Timm Vladimir har en lang karriere bag sig som blandt andet skuespiller, komiker, radio- og tv-vært.

Han er blandt andet vært på underholdnings-succesen 'Den store bagedyst' på DR.