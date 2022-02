Tims lejlighed solgt: Helt vild prisstigning

Den rigtige køber, det rigtige tidspunkt og den helt rigtige pris.

Der er noget, der tyder på, at planeterne har stået på lige linje, da den verdenskendte musiker Tim Christensen solgte sin lejlighed på Frederiksberg i december.

Ikke nok med at det ikke engang krævede to uger på det offentlige marked, før en handel var i hus, så blev den også solgt præcis til prisen.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Handlen er netop blevet tinglyst - og de nye ejere har sikret sig den eftertragtede adresse på en sidegade til Gammel Kongevej - ikke langt fra Søerne i København - for lige præcis 15 millioner kroner.

Det var da også lige det beløb, som den 174 kvadratmeter store penthouselejlighed, der fordeler sig over to etager og flere tagterrasser, kom til salg for i julemåneden hos liebhavermægleren Adam Schnack.

Landets dyreste kvadratmeter

Da Dizzy Mizz Lizzy-sangeren selv købte lejligheden tilbage i 2004, gav han et noget mere beskedent beløb for adressen; nemlig 3,5 millioner kroner.

Det svarer til en prisstigning på 11,5 millioner kroner på 17 år – uden at medregne eventuelle opgraderinger af og forbedringer i hjemmet.

Priserne på Frederiksberg – som er den kommune, der år efter år trækker landets dyreste salgskvadratmeterpriser på ejerlejligheder – har da heller ikke stået stille; tværtimod er priserne steget rigtig meget, viser Bolige.dk's salgshistorik.

Bare i løbet af de seneste fem år er en ejerlejlighedskvadratmeter gået fra at koste næsten 39.600 kroner i 2016 til 54.900 kroner i 2021. Det svarer til en prisstigning på 39 procent.

I går skrev Ekstra Bladet, at Tim Christensen og kæresten Marie Wiuff Kruse fra 1. marts kan flytte ind i et nyt hus tæt ved Københavns Zoo og Frederiksberg Have.

Det har Tim givet 1 million kroner mere for, end han fik for sin lejlighed - nemlig 16 millioner kroner.