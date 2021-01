Tina Lund revser Dubai-kritikere: - Det er ikke fair

Den kendte forsidefrue Tina Lund bor sammen med sin familie i Dubai og har de seneste uger set sin hjemby være på forsiderne af diverse medier i Danmark og verden over.

Den store opmærksomhed på De Forenede Arabiske Emirater er kommet her i Danmark, efter en lang række danske influencere, sportsstjerner og andre kendisser på de sociale medier har delt det ene festlige billede efter det andet fra de varmere himmelstrøg, hvor det fremgår, at de er rejst til Dubai, til trods for at de danske myndigheder på det kraftigste anbefaler, at man ikke rejser ud af landet i øjeblikket grundet coronapandemien.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Tina Lund har fulgt med i debatten, og hun er enig i, at det ikke er det smarteste, at danskere og andre turister valfarter til Dubai i øjeblikket.

- Jeg vil ærligt sige, at jeg synes, det er noget møg. Det er ikke smart, at man som dansker rejser herned og risikerer at tage sygdomme og nye mutationer med hjem, siger hun og fortsætter:

- Og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der sidder derhjemme og bliver sure over det, når det så viser sig, at der er folk, der kommer hjem med mutationer.

Fanget i Dubai: Bendtner udsat for indbrud

Alligevel forstår Tina Lund godt, at der er flere danskere, der føler sig sikre ved at rejse til Dubai.

Skærpede retningslinjer 8. januar skærpede Udenrigsministeriet rejsevejledningerne, så man nu fraråder alle rejser til alle lande. Samtidig indførte myndighederne et krav om en negativ coronatest, der højst må være 24 timer gammel, hvis man vil rejse til Danmark. Det anbefales desuden at gå ti dage i selvisolation, når man kommer tilbage til Danmark. Der er dog netop nu tale om, at et flertal i Folketinget vil gøre isolation til et lovkrav. Et flertal i Folketinget vil dog gøre selvisolation til et lovkrav, der kan straffes for eksempel med bøde. Vis mere Luk

- Man skal jo testes, både når man kommer herned, og når man skal hjem, så på den måde burde det jo være sikkert. At testene så måske har vist sig at være forkerte, det kan jeg ikke udtale mig om. Men jeg har i hvert fald følt mig meget tryg hernede under hele perioden, siger Tina Lund.

Turister i Dubai ser ingen problemer: - Vi følger jo restriktionerne

Hurtige på tasterne

Den 40-årige forsidefrue undrer sig dog over, at debatten på sociale medier er gået ud over bestemte personer.

Coronabøder i Dubai I Dubai tager man absolut ikke let på, hvis de lokale bryder restriktionerne og retninglinjerne. Det koster 100.000 danske kroner, hvis man bryder følgende: At nægte indlæggelse, behandling eller undersøgelser, der er påkrævet af myndighederne.

For ikke at holde sig inde under hjemmekarantæne

For ikke at overholde karantæne instrukser i private karantæne-faciliteter. (Kilde: Gulfnews.com, der har citeret det statslige nyhedsbureau WAM) Vis mere Luk

- Jeg synes, at folk er meget hurtige på tasterne. Det er fint nok, at de er kritiske, men når det går ud over folk, der bor hernede, så synes jeg, det er for meget. Der må folk lige undersøge det lidt bedre, inden de skriver, siger Tina Lund og fortsætter:

- Jeg har for eksempel selv fået en række svinere, fordi folk har fundet ud af, at jeg er i Dubai. Der har jeg jo så måttet sige, at jeg bor hernede, og så trækker folk i land. Men eksempelvis også med Elvira - jeg talte med hende for tre uger siden, og der fortalte hun mig, at hun er i gang med at flytte herned, og alligevel bliver hun hængt ud. Der tænker jeg bare, at folk lige må undersøge det lidt bedre inden, for det er ikke fair, siger han.

Tryg i Dubai Forsidefruen fortæller, at coronareglerne i Dubai er strikse, og at hun derfor føler sig meget tryg dernede i dagligdagen. - Jeg arbejder jo med mine heste, og her skal jeg fremvise en negativ coronatest en gang om ugen. Samtidig er der spærret totalt af, så ingen kan komme ind på området, uden at de fremviser en negativ coronatest. Så jeg føler mig meget tryg i det, siger Tina Lund, der samtidig ser meget få mennesker i øjeblikket. - Min sport er jo ikke en sport, hvor man har nærkontakt, så på den måde er jeg ikke tæt på så mange mennesker, og jeg ses kun med min familie og mine nærmeste venner, og generelt er folk gode hernede til at følge de restriktioner, der er. Folk respekterer reglerne, og jeg føler mig sikker hernede, og jeg synes, de passer godt på os. Nogen vil nok mene noget andet, men det er i hvert fald min holdning. Hvordan synes du, turisterne dernede opfører sig? - Det kan jeg ikke rigtig helt snakke med om, for så meget kommer jeg ikke ud og møder turister, siger hun og fortsætter: - Jeg blev 40 år, og der var jeg ude med otte veninder, og der sad vi ude på en café og havde selvfølgelig mundbind og det her på, og mit indtryk er, at andre gør det samme, siger hun og tilføjer: - Jeg er med på, at der er meget kritik af turister, og at alt er åbent og de her ting. Men hvis jeg skal være ærlig, vil jeg hellere være her end i Danmark. Jeg tænker meget over, hvordan jeg opfører mig i dagligdagen, men jeg er tryg og føler, at vi bliver passet godt på.

Tina Lund til daglig i Dubai med sin mand, den tidligere fodboldspiller Allan Nielsen. Her ses parret i Skagen i sommer. Foto: Ernst van Norde

Snart aktuel i ny sæson af 'Forsidefruer' Snart er Tina Lund igen aktuel i endnu en sæson af 'Forsidefruer', og det har været en fornøjelse at filme i denne omgang, fortæller hun. Blandt andet byder sæsonen på en rejse til Færøerne. - Vi var en tur på Færøerne, og det synes jeg var helt fantastisk. Vi var ude i naturen med hinanden og oplevede noget helt andet, end vi er vant til, og det var en rigtig fed oplevelse, siger Tina Lund, der fortæller, at der i årets sæson har været god stemning imellem forsidefruerne. - Der har ikke været så meget drama, og der har mere været fokus på alle de her fede oplevelser. Skænderierne har mest handlet om, hvem der skulle sove hvor, siger hun med et grin. - Men en gang imellem bliver man selvfølgelig overrasket, når man ser, hvordan det er klippet sammen, for så kan det ligne, at der er endnu mere drama, end der i virkeligheden er. Det kan selvfølgelig godt være irriterende nogle gange, og det er bagsiden af medaljen, men det er også en del af gamet. Selv har Tina Lund det godt og forsøger at holde humøret højt trods corona. - Jeg har jo fået gang i stævnerne hernede igen, og det er fantastisk, at jeg endelig kan komme i gang igen, for det har været hårdt, siger hun og fortsætter: - Mine heste har jo været på ti måneders pause, så det har været rigtig hårdt. Men når det nu skulle være, så er jeg glad for, at jeg har været i Dubai, hvor tingene er åbne, og hvor jeg føler, at der bliver passet godt på os. Vis mere Luk

Du kan se den nye sæson af 'Forsidefruer' 28. januar på TV3 og Viaplay.