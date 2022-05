Tina Müller er gravid

Lykken er stor hjemme hos Tina Müller og kæresten Anders.

Parret venter nemlig deres første barn om få måneder. Det skriver DR-værten på Instagram.

'Vi venter os et lille mirakel til oktober,' skriver den lykkelige tv-vært med de to hashtags 'babyonboard' og 'pregnant' - altså 'baby om bord' og ' gravid'.

44-årige Tina Müller fortalte sidste år til Billed-Bladet, at hun havde fundet kærligheden med netop Anders, som hun også var flyttet sammen med.

Hun har tidligere delt sine tanker omkring det at få børn. Det gjorde hun blandt andet til Femina i slutningen af 2021, hvor hun fortalte, at hun altid havde ønsket børn - men nu havde fravalgt det, fordi hun et par år inden havde gået med overvejelserne omkring at få et donorbarn.

Det havde hun besluttet at gøre i første omgang, selvom hun ikke havde en partner dengang, men i sidste øjeblik fortrød nu.

- Der har været en større ro, fordi jeg fik tænkt det hele så godt igennem. Men når det er sagt, er jeg også bevidst om, at der resten af mit liv nok vil være en sorg i mig over, at jeg ikke blev mor. Det har altid været en drøm for mig. Men det skulle være med udgangspunkt i en kærlighed til et andet menneske. Og sådan blev det bare ikke, forklarede hun til Femina.

Men nu har hun altså både fundet den rette partner, ligesom parret kan glæde sig til, at der senere i år kommet er ekstra medlem hos familie.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Tina Müller, der i øjeblikket ikke ønsker at sætte flere ord på den glædelige nyhed.