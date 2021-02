Tjener godt trods corona - men frygter 2021

2020 var økonomisk et ganske godt år for Annette Heick. Der er dog store spørgsmålstegn om fremtiden

Mens coronakrisen har været en ærgerlig forretning for de fleste i den danske underholdningsbranche, så kan Annette Heick glæde sig over, at hun ikke er ramt helt så hårdt, som mange andre. Endnu i hvert fald.

Når man kigger på det netop offentliggjort regnskab i virksomheden A-NET ApS, der dækker over 2020, fremgår det, at både selskabets top- og bundlinje voksede i forhold til året før coronavirussens hærgen i Danmark.

I 2020 lød bruttofortjenesten på 1.177.617 kroner, hvilket er 140.000 mere end i 2019. Efter skat og personaleomkostninger kunne Annette Heick glæde sig over et overskud på 267.163 kroner, hvilket er små 25.000 bedre end året før.

Det fremgår desuden af regnskabet, at selskabets ene ansatte har modtaget 565.000 kroner i løn i løbet af året. Såfremt alle pengene er gået til Annette Heick selv, svarer det til en månedsløn på 47.000 kroner før skat. Derudover er der betalt 253.675 til pension og social sikring.

Formuen vokser

Annette Heick udbetaler 113.000 kroner i udbytte og lader resten stå i firmaet, hvor egenkapitalen nu lyder på 2.137.200 kroner.

Aktiviteterne i A-NET er ifølge regnskabet 'at udøve scenekunst samt eje kapitalandele i Rå ApS', som er et selskab, hun driver sammen med sin mand, kokken Jesper Vollmer.

I Rå, der blandt andet driver en hjemmeside med salg af køkkenprodukter samt Huset Rå i Allinge, var der et mindre underskud på 12.895 kroner efter skat i 2020, mens bruttofortjenesten lød på 447.264 kroner.

Den ene ansatte i Rå fik samlet 143.468 kroner i løn, hvilket svarer til en månedsløn på 11.955 før skat.

Frygter 2021

Annette Heick og Jesper Vollmer startede Rå sammen i 2015. De har været gift siden 2001 og har to børn sammen. Foto: Mogens Flindt

Ekstra Bladet har været i kontakt med Annette Heick, der siger, at det offentliggjorte regnskabsår ikke er det år, hun har frygtet mest, efter coronavirussen ramte.

'Noget tyder på, at jeg havde ret, da jeg sidste år forudsagde, at 2020 ikke var det år, man skulle frygte, men at 2021 ville blive værre,' skriver hun i en besked og fortsætter:

'For alt, hvad der ligger i 2021, er jobs, der er rykket fra sidste år - og ikke nye jobs. De er så rykket videre ind i 22 nu, og der kommer ikke nye jobs nogen steder foreløbigt, tror jeg. Det gælder hele min branche og hele dette år,' lyder det fra Annette Heick.

Har sadlet om

Hun har derfor foretaget en række ændringer, så der alligevel kan komme penge på kontoen og smør på brødet.

'Derfor sadlede jeg om allerede sidste forår og laver nu tv og skriver bog,' skriver hun og gætter på, at fremtiden trods alt alligevel bliver lys, når dette år er overstået.

'Mit bud er, at jeg får et godt 22 og 23, men min branche er først oppe i vante omdrejninger i 2024 - i bedste fald 2023, men det afhænger af det efterår, der kommer i indeværende år', slutter Annette Heick.

