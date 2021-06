Tjener historisk mange millioner

Mange er blevet ramt hårdt af coronapandemien og de dertilhørende nedlukninger, men det gælder i den grad ikke Stadil-familiens konglomerat, holdingselskabet Thornico Holding.

I årsrapporten fra Thornico Holding A/S, som de udgav i en pressemeddelelse torsdag, fremgår det, at indtjeningen har været historisk høj. Konglomeratet ejer mere end 120 selskaber, som omhandler alt fra fødevarer og teknologi til shipping og modetøj.

Årets fortjeneste før skat lød således på 706 millioner kroner, og det svarer til en vækst på 37 procent i forhold til 2019, oplyser selskabet i pressemeddelelsen.

- Der er ingen tvivl om, at det seneste år har været rigtig hårdt for flere af vores virksomheder grundet covid-19, og derfor er vi også meget tilfredse med den generelle udvikling i 2020.

- Som vi meddelte ved sidste års regnskabsudmelding, så mente vi ikke, at det var realistisk at nå rekordhøjderne fra 2019 i 2020 grundet covid-19. Den skepsis må dog siges at være gjort til skamme, og vi er stolte af at kunne realisere den største indtjening i konglomeratets historie, siger Christian Stadil i pressemeddelelsen.

Har vist sit værd

Selvom indtjeningen er historisk høj, falder omsætningen for året dog med omkring 700 millioner fra 9,2 milliarder til 8,5 milliarder kroner.

Ifølge årsrapporten skyldes det primært udgående forretning i shipping-delen. Derudover har også tøjmærket Hummel været ramt af nedlukningen af landets tøjbutikker og idrætten.

Den lavere omsætning er dog ikke noget, der skræmmer Christian Stadil, og han fremhæver i stedet selskabets struktur som noget, der kan overleve en krise.

- Strukturen i vores konglomerat med selskaber og aktiviteter inden for en lang række brancher, produkter og forretningsområder har i høj grad vist sit værd i 2020, da nogle selskaber har haft svært ved at indfri målsætningerne grundet covid-19, siger han i pressemeddelelsen.