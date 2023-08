Tjener kassen: Millionoverskud til Mads Langer

Mads Langer har haft et særdeles frugtbart år, når det kommer til sin indtjening.

Det nyeste regnskab for hans anpartsselskab Freedom is a state of mind ApS, viser nemlig en indtjening på 4,8 millioner kroner for året. Det skriver B.T.

Ud af de 4,8 millioner har virksomheden udbetalt i alt 4,2 millioner kroner i løn til firmaets eneste ansatte, som må formodes at være Mads Langer, der også står som direktør i firmaet.

Minus sidste år

Det er ikke uvant for Mads Langer at tjene en hel del.

I 2020 hev selskabet Freedom is a state of mind ApS knap omkring 2,1 million kroner hjem trods coronarestriktioner. Samme år voksede selskabets egenkapital også med lidt over en million kroner.

Mads Langer er gift med Julie Lillelund, som han har en lille datter med. Foto: Anthon Unger

Sidste år lød virksomhedens årsregnskab dog knap så prangende.

Firmaets årsrapport for 2021 viser nemlig en negativ indtjening på knap 12.000 kroner.

I 2021 blev der heller ikke udbetalt løn til Mads Langer, skriver B.T, som formentlig kan skyldes Langers Barsel.

Han og konen Julie Lillelund blev nemlig forældre til en lille pige ved navn Hannah i juni 2021.

Lidt på bunden

Den danske musiker ejer desuden også selskaberne Freedom Records ApS samt Mads Langer Holding ApS.

Og her ligger da også lidt på kistebunden.

Det gjorde der i hvert fald i regnskabsåret 2021, hvor Freedom Records ApS havde en egen kapital på 3,6 millioner, mens Mads Langer Holding Aps havde en egenkapital på 3,1 million.

