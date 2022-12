Danske kendte ... 22. dec. 2022 kl. 09:59 Gem artikel Gemt artikel

Tjener kassen på Instagram: Så rige er de danske influencere

De lever i stor stil af at lægge indhold på sociale medier, men hvor meget kan man egentlig tjene på at være influencer? Ekstra Bladet har taget et kig på et udsnit af de største profiler i Danmark