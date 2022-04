Tjener kassen på Instagram

Det er en ganske god forretning for influencer Mette Marie Lei Lange at dele ud af sit liv på det sociale medie Instagram.

Det afslører det seneste årsregnskab i hendes virksomhed Twinpeaks ApS, der blev offentliggjort tidligere på måneden. Her fremgår det, at Mette Marie Lei Lange, der er virksomhedens eneste ansatte, har formået at vende minus til plus.

Efter seneste regnskabsår kunne hun nemlig notere sig et resultat på 200.752 kroner mod et underskud i regnskabsåret 2020 på 27.145 kroner.

Mette Marie Lei Lange har da også nærmest fordoblet sin indtjening i forhold til året før. For regnskabsåret 2021 lød bruttofortjenesten, der er virksomhedens omsætning fraregnet en række omkostninger, på 1.073.696 kroner mod 679.685 kroner i 2020.

Mette Marie Lei Lange og hendes mand, skuespiller Jon lange, til premiere på 'The First Lady'. Foto: Emil Agerskov

Fed løn

Det flotte resultat har da også betydet, at Mette Marie Lei Lange har kunnet forkæle sig selv med en klækkelig lønforhøjelse.

Af årsregnskabet fremgår det, at personaleomkostningerne i 2021 var 742.557 kroner mod 644.849 kroner i 2020. Dermed har Mette Marie Lei Lange hevet omkring 61.000 kroner om måneden ind i løn inklusiv pension.

Også virksomhedens egenkapital er vokset. I 2020 havde hun 1.293.123 kroner i pengetanken, mens beløbet efter regnskabsåret 2021 er løbet op i 1.437.375 kroner.

Mette Marie Lei Lange har omkring 65.000 følgere på Instagram. Hun er gift med skuespiller Jon Lange, som hun har to børn med.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mette Marie Lei Lange, der oplyser, at hun ingen kommentarer har til sit regnskab.