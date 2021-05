Tjener kassen trods corona: Ny millionsucces

Andrea Elisabeth Rudolphs skønhedsfirma, Rudolph Care, har igen et overskud i millionklassen

Der er rigtig gode penge i skønhedsprodukter.

Det er Andrea Elisabeth Rudolphs skønhedsfirma, Rudolph Care, et godt eksempel på. Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra selskabet.

Regnskabet dækker over 2020, og her kunne Rudolph Care glæde sig over en bruttofortjeneste på 25.710.676 kroner, der efter lønninger og skat gav et overskud på 10.162.016 kroner på bundlinjen.

Begge tal er en nedgang i forhold til året før, hvor overskuddet efter skat var næsten tre millioner kroner større. Alligevel betegner ledelsen regnskabet som tilfredsstillende og giver i regnskabet blandt andet coronavirussen skylden.

'Virksomhedens aktiviteter har i årets løb været stærkt påvirket af covid-19 pandemien,' lyder det fra ledelsen, der også har investeret i organisationen, en ny ledelsesstruktur og en ambitiøs bæredygtighedsstrategi et forsøg på et styrke markedspositionen efter pandemien.

'Et udfordrende år'

I en pressemeddelelse fra Rudolph Care sætter Andrea Elisabeth Rudolph selv ord på året, der er gået.

'2020 har på mange måder været usædvanligt. I Rudolph Care måtte vi agere med en endnu højere grad af fleksibilitet og forandringsvilje end normalt. Hvad vi måtte have tabt på bundlinjen i den forbindelse, betragter jeg derfor som en lærerig erfaring, som kommer os til gavn i det nye år,' siger hun og kigger frem mod det igangværende år.

'2021 bliver et udfordrende år for verden – og derfor også for Rudolph Care. Vi går ind i året med ny viden om, hvordan Rudolph Care formår tilpasse sig en virkelighed i konstant forandring. Det er en styrke, og den tager vi med fra 2020,' fortæller hun.

Rudolph Care rådede ved udgangen af 2020 over en egenkapital på 40.818.319 kroner. Af de penge har ejerne valgt at udbetale 3.000.000 kroner i udbytte.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forkæler sig selv

44-årige Andrea Elisabeth Rudolph ejer selv 80 procent af Rudolph Care, og firmaets succes smitter derfor naturligvis også af på hende personligt.

Det viser tv-værtens holdingselskab, Ester Holding ApS, som hun selv ejer det hele af.

Her rådede hun ved udgangen af 2020 over en egenkapital på 32.633.705 kroner - primært via sin ejerandel af Rudolph Care.

Af det beløb har hun valgt at forkæle sig selv med et udbytte på 2.300.000 kroner.

Indsamlede millionbeløb Andrea Elisabeth Rudolph kan også samle penge ind til andre end sig selv. For nylig blev hun hyldet i stor stil, efter hun igangsatte en indsamling til fordel for Kræftens Bekæmpelse, der i den grad tog fart. På 24 timer formåede hun at samle 1,1 millioner kroner ind. Indsamlingen startede hun, efter hun kort inden selv havde fået at vide, at hun var ramt af sygdommen Kræftsygdommen kæmper hun stadig mod - med stor støtte fra sine nærmeste og følgerne på de sociale medier, hvor hun deler ud af sin kamp. - Jeg er marineret i kærlighed. Det er så vildt at opleve den kærlighed, der strømmer mod en, har hun blandt andet fortalt i DR-programmet 'Aftenshowet'. Vis mere Vis mindre

I udlandet kan kendisser i den grad også finde ud af at tjene penge på alt fra skønhedsprodukter til sexlegetøj. Her kan du læse om de kendtes milliardfirmaer.