Tjente 4000 på to dage: Nu trækker hun stikket

Den danske realitystjerne Freja Benedikte besluttede ellers, at hun skulle tjene nogle ekstra penge på at vise flirtende og sexede billeder på mediet OnlyFans.

Men to dage efter at profilen gik i luften, har hun alligevel fortrudt.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Ja, det er desværre slut. Det er udelukkende på grund af Mick (kæresten red.), at jeg har taget denne her beslutning. Hvis jeg skal vælge mellem OnlyFans og mit forhold, vælger jeg mit forhold, lyder det fra en tydeligt skuffet Freja.

Modstanden på de sociale medier over beslutningen om at være på OnlyFans blev så voldsom, at Freja måtte melde grædende ud på Instagram, at hun var færdig med projektet.

- Det var så hårdt, at folk bare siger, at de hader mig, og at jeg ikke respekterer mit forhold eller min krop. Der kom virkelig mange beskeder, fortæller hun.

Freja har valgt sit forhold. Foto: Privat

Nåede at tjene penge

Freja er skuffet over, at hun nåede at få gang i butikken på OnlyFans og nu må lukke den igen.

- Vi havde jo lige sat det hele op, og så er det slut efter to dage. Det er virkelig ærgerligt. Jeg nåede at tjene 4000 på to dage, og det er jo mange penge. Tænk, hvad man kunne tjene på 30 dage, ærgrer hun sig.

Selvom det for nu er et farvel til profilen, håber hun, at hun i fremtiden kan komme til at vise sig frem igen.

- Jeg håber, han skifter mening, men jeg ved det ikke. På sigt ville jeg virkelig gerne gøre det igen, det er jo virkelig nemme penge.

Efter udmeldingen om at hun stopper på OnlyFans, har Freja fået søde beskeder.

- Nu er der folk, der skriver undskyld, og de er søde igen. Så må jeg jo nøjes med at smide billeder ud på Instagram, siger hun.

Freja havde store forventninger, da hun oprettede profilen og allerede gode billeder. Det kan du læse mere om her (+)