Tobias Hamann går fra kæresten og flytter til København

'Der er stadig én på lager'.

Sådan skriver Tobias Hamann til Ekstra Bladet omkring salget af sin lejlighed i Aarhus, som han har annonceret på Instagram.

Den glade 'Bagedyst'-darling har nemlig valgt at trække teltpælene op og tage en tur over broen for at bo i København.

Og det er der flere grunde til, skriver han til Ekstra Bladet.

'Jeg har skiftet agent til Confetti CPH, min kæreste og jeg har slået op, og jeg har savnet livet i København', skriver han indledningsvist.

Single igen

Han forklarer, at bruddet med kæresten er sket helt udramatisk.

'Min kæreste og jeg gled fra hinanden. Alt er godt, hun er et rigtig rigtig skønt menneske, som jeg vil tænke på med stor respekt, og som jeg stadig elsker - og jeg er taknemmelig for alle de gode stunder, vi har haft sammen. Vi skilles som venner.

Alting har en slutning, det er et spørgsmål om at kunne se hvornår, der er kunsten', forklarer han.

Parret har været sammen siden 2018, men nu er det forbi. Dog uden dramatik. Foto: Privat

Tobias har da også familie i København, som han glæder sig til at bruge mere tid med.

'Min storesøster bor her også. I Valby med tre små drenge, dem kan jeg være tættere på nu. Hente dem fra skole, bage kage med dem, det glæder jeg mig til', skriver han.

Derudover er hans forlag i København, og han fortæller, at han snart skal lave noget mere tv, hvor der er behov for, at han bor i hovedstaden. Han kan dog ikke løfte sløret for, hvad det drejer sig om endnu.

'Det giver bare super meget mening for mig at kunne være tættere på alt det, jeg bliver glad af at være tæt på'.

Skal tilbage igen

Tobias Hamann regner dog med, at han skal til Jylland igen i fremtiden.

'Men jeg elsker Aarhus og Silkeborg. Jeg har stadig mine faste pladser på Silkeborg Stadion, hvor jeg er ambassadør. Så jeg skal nok finde hjem'.

Tobias Hamann var en af deltagerne i 'Bagedysten', og det har altså kostet egne klejner.