Tømmer firmaet for millioner

Eks-parret Søren Rasted og Lene Nystrøm har klaret sig godt gennem coronakrisen. Det viser det netop offentliggjorte regnskab i virksomheden SL HOLDING AF 28.04.2004 ApS, som de to hitmagere ejer sammen.

Virksomheden havde i 2020 en bruttofortjeneste på 2.505.867 kroner - stort set det samme som året før - men på bundlinjen blev overskuddet halveret i selskabet, der primært bliver brugt til investering og til at eje andele i de to Aqua-stjerners andre virksomheder. De havde dog stadig et overskud på 2.079.723 kroner efter skat.

Musikbranchen har været i stor krise under coronapandemien, og der har været svært for kunstnerne at indtjene til føden.

Alligevel har det tidligere ægtepar hævet en ganske pæn løn på 1.350.696 kroner, såfremt de selv er de to ansatte, firmaet ifølge regnskabet har haft. Hvis pengene fordeles lige mellem de to, svarer det til en månedsløn på 56.279 før skat til hver.

Hæver millionerne

Ved udgangen af 2020 rådede de over en egenkapital på 8.576.580 kroner, men de penge skal ikke blive stående i virksomheden, viser regnskabet.

Det fremgår, at de har hævet 8.000.000 kroner i udbytte og dermed altså nærmest tømt selskabet for rub og stub.

Men selvom begge parter har fået en fin fortjeneste, er det ikke i nærheden af sidste års goder. Efter 2019-regnskabet udbetalte de lidt mere end 14 millioner kroner af deres dengang knap 21 millioner store formue i selskabet.

Med de to store udbytter de seneste år ser det ud til, at de er ved at tømme selskabet og føre millionerne over i deres egne private holdningselskaber, de begge stiftede i juni 2019.

Lene Nystrøms seneste regnskab fra holdningfirmaet LGN Holding viste for nylig, at hun ved udgangen af 2020 rådede over en egenkapital på 5.951.163 kroner. Her forkælede hun sig selv med et udbytte på 4.000.000 kroner.

Parret gik hver til sit i 2017 efter 16 års ægteskab. Efter skilsmissen lagde Lene Nystrøm ikke skjul på, at det havde været en hård beslutning og fortalte, at de fortsat ville forblive gode gode venner.

