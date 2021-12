Tømte faderens hjem: - Det var barskt og voldsomt

2021 har været endnu et år i havets tegn for Mikkel Beha Erichsen.

Trods coronaens fortsatte tag i verden kom han ud at sejle med familien på skibet Wallenberg, der igen i år satte 'Kurs mod danske kyster' på TV 2.

For den 55-årige eventyrer og tv-vært har det største ved året, der er gået, været udvidelser i familien, da sommeren kastede endnu et barnebarn af sig fra hans søn Emil Midé Erichsen.

Her fortæller TV 2-profilen, som er vært på kanalens nytårsprogram 'De største øjeblikke', om sit 2021:

- Hvad har været de mest mindeværdige oplevelser for dig det forgangne år?

- Jeg er jo så gammel, at jeg er blevet farfar igen. Det er bare stort at opleve, hvilket vidunder det er, når der kommer et lille, nyt menneske til verden, som man ved, at man kommer til at elske resten af sit liv. Jeg har fået mit tredje lille drengebarnebarn, og det har været helt fantastisk.

- Hvad har været årets højdepunkter?

- Højdepunktet har været endnu en gang at få lov til at sejle rundt i de danske farvande. Vi havde en tur, der gik på ydersiden af Danmark - blandt andet ned ad den jyske vestkyst, som man normalt ikke sejler så meget på.

- Det var virkelig en stor oplevelse. Vi blev simpelthen taget så godt imod. Jeg oplevede at møde mennesker, som var pavestolte af deres sted.

- Hvilke nedture har der været?

- Nedture er for negativt ladet et ord. Men jeg har oplevet store forandringer og været ked af det.

- I det her år skulle vi rydde og sælge min fars (Troels Kløvedal, red.) gård, som han har boet på i 30 år, indtil han døde for et par år siden. Det var barskt og voldsomt at skulle rydde op i sådan et langt liv og slutte et kapitel i mit og min families liv. Men det var ikke en nedtur - det var bare et stort skridt ind i en ny tid.

Eventyreren, søfareren og forfatteren Troels Kløvedal, som er far til Mikkel Beha Erichsen, gik lillejuleaften 2018 bort i en alder af 75 år. I år ryddede og solgte familien hans gård, fortæller Mikkel Beha Erichsen. Foto: Betina Garcia/Ritzau Scanpix

- Hvad har du lært i eller af det år, der er gået?

- At forandring meget ofte giver noget godt med sig. Hvis man skal tale om corona, er det meget svært at sige noget positivt uden at tage det forbehold, at der er nogle, som har mistet en, de holder af, og nogle, der har været meget syge.

- Med det in mente har det for mange af os været forandringernes år. Vi er stoppet op og har tænkt: 'Gud, det kan godt være, at vi skal arbejde på en anden måde, bruge lidt mere tid med hinanden og vores unger, fordi vi er kommet ind i en ny virkelighed'. Det tror jeg, kaster noget godt af sig.

- Hvad vil du gøre mere af næste år?

- Jeg vil kigge lidt mere ud over havet. Forstået på den måde, at jeg vil bruge noget tid på at sunde mig over nogle af de store oplevelser, livet har været fyldt med de sidste år. Jeg har besluttet mig for, at der skal være lidt mere tid til eftertanke.

- Vores liv kører meget ofte i femte gear. Det elsker vi, og det har vi valgt, men jeg tror ikke, det gør noget at sætte det i fjerde - og måske have en sommer helt nede i tredje gear, siger Mikkel Beha og uddyber:

- Jeg elsker dage, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal lave, fordi jeg i store dele af mit liv altid har haft dem planlagt til punkt og prikke. Så jeg skal have nogle langsomme dage, hvor tiden får lov at råde.

Sammen med sin familie, der består af hustruen Marian Midé Andersen og deres tre sønner, Theis, Emil og Alfred, har Mikkel Beha Erichsen ad flere omgange delt sine rejseoplevelser med hele Danmark i programmer som 'Kurs mod fjerne kyster', 'Kurs mod nord' og senest 'Kurs mod danske kyster'. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix

- Hvad vil du gøre mindre af næste år?

- Spise en smule mindre. Jeg er blevet lidt til den runde side. Det kan man jo se, når jeg er i fjernsynet en gang imellem, griner Mikkel Beha.

- Hvad ser du frem til i det kommende år?

- At verden åbner igen med al den viden, vi har fået om, hvor skrøbelig den også er, og hvor privilegerede vi er.

- Derfor tror jeg også, vi kommer til at holde mere af den. Så bliver det endnu federe at lykkes med en vinterferie på Gran Canaria eller en skiferie, fordi det ikke er givet, at man bare kan det.

- Hvilke projekter venter dig i det kommende år?

- Der er et projekt i familien, som også har noget med rejse at gøre, men som jeg ikke kan sige noget om endnu, siger han hemmelighedsfuldt.

- Og så skal jeg have gravet nogle nye kloakker ved mit hus. Det er et dejligt projekt. Jeg har ni gamle brønde, der skal graves op og lægges om.

