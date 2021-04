Tørlagt Thomas Bo Larsen: - Jeg gik efter døden

Natten til mandag afholdes den 93. udgave af Oscar-uddelingen i Hollywood.

En af dem, der spændt skal sidde klistret til skærmen, er skuespiller Thomas Bo Larsen, da succes-filmen 'Druk' har mulighed for at hive en Oscar hjem i kategorierne bedste udenlandske film og bedste instruktør.

Mens Thomas Bo Larsen i filmen spiller gymnasielæren Tommy, der ender med at miste livet på grund af sit alkoholproblem, har skuespilleren selv ikke rørt alkohol de sidste otte år.

Hans eget misbrug stod på i mange år, og selvom han allerede som 16-årig var bevidst om, at det formentlig ville ende galt, så formåede han først at stoppe, da han ramte bunden. Det fortæller han om på Radio4 i programmet 'Drømmesengen'.

- Da jeg havde mit misbrug, gik jeg efter døden uden at vide det. Det var så fatalt til sidst, så det var hver dag og hele tiden. Og da jeg holdt op, havde jeg begyndende nervebetændelse i benene og så videre. Min krop var ved at give op. Så jeg gik til den yderste grænse. Det var forfærdeligt at være i, men det ser du ikke i misbruget. Det er måske også derfor, jeg er ædru i dag, fordi jeg skulle ned og ramme den der bund - ramme der, hvor man siger: 'Nu er det nok', fortæller skuespilleren.

- Når jeg var i misbruget, og alkohol og stoffer virkede, så følte jeg mig fri. Og det var jeg jo ikke en skid. Jeg var i et fængsel, og lige så snart, det holdt op, tænkte jeg kun på at få det igen. Det var et levende helvede. Det var meget usselt - ligesom et insekt, der var blevet brændt af, fortsætter han i radioprogrammet.

Fra venstre ses Thomas Bo Larsen med Mads Mikkelsen, instruktør Thomas Vinterberg, Lars Ranthe og Magnus Millang. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Vodka var medaljen

Selvom Thomas Bo Larsen havde et alvorligt misbrug, formåede han stadigvæk at passe sit job som skuespiller.

- Jeg var ikke beruset, når jeg arbejdede. Men medaljen var, når jeg havde fri, fortæller han i radioprogrammet og forklarer, at han altid skyndte sig hjem, når han havde fri, fordi han glædede sig så meget til at drikke en flaske vodka.

Han erkender dog, at der har været situationer, hvor alkoholen alligevel har haft betydning på jobbet:

- Da jeg lavede 'Jagten', havde jeg så meget alkohol i blodet, at limen ikke kunne holde fast på mit store, kunstige skæg. Alkoholen opløste simpelthen limen i skægget, forklarer skuespilleren, der på et tidspunkt var tæt på at gøre en ende på det hele:

- Så stod jeg der med nogle sovepiller, fordi jeg ikke gad mere. Jeg var bange for abstinenserne, og det virkede ikke mere. Det var det værste. Når det ikke virker mere, er der ikke noget ved livet. Heldigvis gjorde jeg det ikke, lyder det fra ham.

Her kan du få hjælp Hvis du har brug for hjælp mod selvmordstanker: Hos Livslinien kan du – alle årets dage fra klokken 11 til 04 – få en rådgivende samtale. Du er anonym og må gerne ringe flere gange. Nummeret er 70 201 201.

Mens Thomas Bo Larsen er kommet ud af sit misbrug, endte det desværre anderledes for hans ven, der tog sit eget liv på grund af druk. Set i lyset af dette, mener skuespilleren bestemt, at filmen 'Druk' er relevant og noget, alle kan relatere til.

Hvordan vinderchancerne ser ud for 'Druk' i følge filmredaktøren Christian Monggaard, kan du læse om her.

Ekstra Bladet er med hele vejen, når statuetterne ved dette års Oscars uddeles. Du kan følge med live på eb.dk natten til mandag.

Radioprogrammet 'Drømmesengen' bliver sendt søndag på Radio4, men kan høres som podcast i sin fulde længde herunder: