Tørlagte Dennis Knudsen: - Jeg har rigtig svært ved at sige det

Stylisten og frisøren drikker ikke længere alkohol, hader ordet 'alkoholiker', men kan sagtens gå ud uden at nyde procenter i drikkevarerne. Det hele handler om hans to små børn nu, men når ungerne er blevet 18 år, 'gør han comeback', proklamerer han

Dennis Knudsen valgte i oktober i fjor at stå frem i bl.a 'Go' Aften Live' og fortælle, at han havde drukket alt for meget i alt for lang tid, og at han havde været på antabus for at komme ud af alkoholens kløer.

Da da det stod værst til, kunne han nemt drikke flere flasker rødvin om dagen - og natten med.

Nu var det lykkedes ham at holde sig ædru på andet år, lød det, samtidig med at han meget modvilligt kaldte sig selv for alkoholiker - et ord, han ellers generelt ikke bryder sig om.

Årsagen til afrusningen var ikke mindst hans første søn Lucas, der fik ham til at se lyset. Festerne og de våde varer havde taget overhånd, og han kunne ikke være en ordentlig far for sine børn - hvor lille Noah siden er kommet til - hvis han samtidig drak sig fra sans og samling flere gange om ugen.

Det skulle være slut med det festlige jetset-liv, hvor der var noget stærkt i glasset, hvor end han kom.

Comeback om 18 år

Og det holder heldigvis fortsat, fortæller 58-årige Dennis Knudsen, da vi møder ham på den røde løber til premiere på musicalen 'She Loves You' i Tivolis Koncertsal.

- Det er så stor en titel. Jeg har rigtig svært ved at sige 'tørlagt alkoholiker', for det kan man godt gøre, hvis man har brug for at have den titel på sig, men jeg tror mere, jeg har den titel, 'at jeg ikke drikker mere', og det har jeg ikke lyst til at gøre, så længe mine børn er små, og de ikke kan tage ansvar for sig selv. Så når de bliver 18 år, laver jeg comeback, siger Dennis Knudsen.

Går bare hjem

At børn begrænser ens muligheder for at tage ud, som man lige lyster, ved alle, men det har ikke påvirket kendis-stylistens glæde over at være blevet far.

- Det er fantastisk med to små i hjemmet, men nu har jeg fået barnepige på og har fået lov til at komme lidt ud, og det skal der også være plads til. Det går rigtig godt, og det er det bedste, der findes i livet. (...) Det er fantastisk at komme ud (til premiere, red), og det kan man jo sagtens gøre uden alkohol og have en fest alligevel. Jeg får ovenikøbet lov til at gå ud bagefter - jeg skal i byen i aften og i nat, så det er SÅ fedt.

- Er det stadig okay at gå i byen uden bare at få en lille én?

- Det ved jeg ikke, for jeg har ikke været ude i så lang tid. Men ellers går jeg bare hjem. Når folk bliver for fulde og dumme at høre på, så går jeg bare hjem.