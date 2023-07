Flere kendte har i de seneste år ladet deres virksomheder gå konkurs med milliongæld til staten, for blot at åbne dem op igen. Regningen betales i stort omfang af skattekroner

En lang række virksomheder går konkurs i disse år, særlig på grund af efterdønninger fra coronanedlukningen.

Det gælder også for en række kendis-selskaber, men fælles for mange af dem er, at de er genopstået med kendissen tilbage i selskabet - og uden den store regning til det offentlige, der i de fleste tilfælde aldrig bliver betalt, fordi der ikke er nok penge i det lukkede selskab.