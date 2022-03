Tog røven på hende: Fik fuckfingeren

Nukâka Coster-Waldau blev overrasket af Nikolaj Coster-Waldau på sin fødselsdag og kvitterede med at stikke langfingeren i vejret

Overraskelser kan få en til at reagere, som man måske ellers ikke ville gøre. Nogle bliver rørt til tårer, mens andre råber af glæde.

Nukâka Coster-Waldau, 51, gjorde ingen af delene, da hun blev overrasket af Nikolaj Coster-Waldau, 51, på sin fødselsdag.

Den grønlandske skuespiller og sanger havde nemlig fødselsdag samme dag som premieren på Nikolaj Coster-Waldaus nye Netflix-film, 'Against The Ice', som mødte det grønlandske publikum, inden den blev vist herhjemme søndag.

- Det var dejligt at være i Grønland til min fødselsdag, og vi fejrede den til premieren, men Nikolaj fik al opmærksomheden, sagde Nukâka og grinte på den røde løber, inden visningen af filmen i Dagmar-biografen.

Hun drillede endda ægtemanden gennem 24 år med at påpege, at han er heldig, fordi hun kan tåle, at han fik så meget opmærksomhed på hendes fødselsdag.

Nikolaj Coster-Waldau og hans kone Nukaka og døtre ankommer på den rød løber til forpremiere på Netflix-filmen 'Against The Ice' i Dagmar Biografen i København 27. februar 2022. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Men Nikolaj Coster-Waldau havde et lille es i ærmet, som Nukâka ikke havde set komme:

- Han tog røven på mig til selve premieren, fordi han fik hele salen til at synge grønlandsk fødselsdagssang for mig, og det kom fuldstændig bag på mig, fortalte hun og tilføjede:

- Jeg var så uhøflig og utaknemmelig! Min reaktion var bare sådan her, sagde hun og rakte fuckfingeren i vejret, mens hun skyndte sig at sige:

- Men jeg blev meget, meget rørt. Det var meget fint.

Filmen er baseret på Ejnar Mikkelsens erindringsbog 'Farlig tomandsfærd', som tager udgangspunkt i den sande historie om, hvordan Ejnar Mikkelsen sammen med skibsmaskinisten Iver Iversen blev tvunget til at overvintre alene i to år i Grønland, før de blev reddet af norske hvalfangere.

'Against the Ice' får premiere på Netflix 2. marts.