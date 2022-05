Tog røven på kæresten: Anede intet

'For lækker til love'-stjernen 'Panda' og hans forlovede er i fuld gang med at spare op til deres bryllup

18. marts vil for altid stå som en helt særlig dag hos Jeremy 'Panda' - kendt fra 'For lækker til love'.

Ved starten på årets Reality Awards gik han nemlig på knæ med en mikrofon i hånden og stillede sin kæreste, Maria Madsen, det store spørgsmål.

Heldigvis blev det til et 'JA' foran godt 1000 publikummer, så da parret dukkede op på den røde løber ved 'Let røven' fredag aften - et støttearrangement til fordel for kampen mod prostatakræft - var det med store smil, selvom de ikke endnu ikke ved, hvornår den store dag skal stå.

- Vi har ikke sat dato på endnu, for det koster jo en del penge, indledte Maria, der blev suppleret af sin forlovede.

- Altså, det handler ikke om at skynde sig. Bryllupsdagen er jo kvindens dag, så alt skal bare spille. Om det tager et år eller to, det er ligegyldigt, så længe dagen er perfekt og sådan, som man gerne vil have den.

Jeremy og hans forlovede Maria på den røde løber fredag aften. Foto: Emil Agerskov

Anede intet

- Maria, hånden på hjertet. Havde du set frieriet komme?

- Overhovedet ikke. Slet ikke.

De kunne fortælle, at ringen på fingeren har givet en helt ny dimension til forholdet.

- Man bliver faktisk helt nyforelsket igen. Da jeg havde spurgt hende, og vi kom hjem, var det, som om man havde mødt hinanden forfra. Man er helt kulret. Jeg er stadig helt kulret, grinede 'Panda'.

En stolt Maria kort efter hun havde sagt 'Ja' ved Reality Awards. Foto: Jonas Olufson

Ud i naturen

I den kommende tid fokuserer parret på at spare op, for brylluppet kommer ikke til at være helt billigt.

- Med det bryllup, hun gerne vil have, den kjole hun gerne vil have og så videre, så regner jeg med, at det løber op over de 150.000 kroner. Vi skal jo også have mennesker med, mad og så videre, sagde 'Panda'.

Parret forventer et bryllup med omkring 40-50 gæster, og Maria har et klart ønske for brylluppet, der kræver lidt hjælp fra oven.

- Jeg vil bare gerne giftes ude i naturen på en sommerdag.