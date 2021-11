Tog røven på Leo

Sussi og Leo giftede sig søndag for anden gang. Men heller ikke denne gang blev det til romantik i brudesengen

– Jeg har det godt nok, men Leo har vist lidt hoved på i dag, lyder det, da Ekstra Bladet tidligt mandag eftermiddag fanger nygifte Sussi Nielsen – den kvindelige del af popduoen Sussi og Leo.

Søndag kunne Se og Hør afsløre, at parret tidligere samme dag havde giftet sig med hinanden. Igen.

Sussi og Leo, begge 66 år, har både 50-års jubilæum og 40-års bryllupsdag i år – de har dog dannet par i et halvt århundrede.

Og de runde dage havde Sussi besluttet, at de skulle fejre på helt særlig vis.

Derfor planlagde hun i al hemmelighed et bryllup som en overraskelse til Leo, skriver Se og Hør.

Derfor gør de det igen

Tudetur

– Jeg begyndte sgu at tude, lød det fra Leo til mediet efter brylluppet.

Det var netop til fejringen af parrets 50-års jubilæum, at Sussi havde planlagt den ekstra overraskelse, som hun havde svært ved at holde hemmelig, da de ’plejer at fortælle hinanden alt’, som hun siger.

Til Ekstra Bladet uddyber hun:

– Jeg er virkelig imponeret af mig selv og af, at Leo ikke har anet uråd. Jeg er så glad for, at han blev så rørt – tårerne er jo en bekræftelse på vores dejlige ægteskab.

Leo døjer stadig med smerter efter et fem år gammelt uheld i parrets tourbus, så krykkerne var med til fest, men lagde på ingen vis en dæmper på festivitasen.

– Her til morgen (mandag, red.) fik jeg den dejligste overraskelse, da Leo sagde, at brylluppet var den bedste fest nogensinde.

Til jubilæumsfesten i Sønder Saltum forsamlingshus, der altså endte med også at være en bryllupsfest, havde parret inviteret 85 gæster.

– Vi endte dog med ’kun’ at være omkring 50, da mange af vores venner var forhindret af arbejde, siger Sussi.

Skulle man spekulere over, om de nygifte havde en romantisk nat i sengen, er det helt korte svar NEJ.

Visne Leo

– Altså, jeg gik i seng først. Leo kom lidt senere, da jeg sov. Han skulle lige have snakket med nogle overnattende venner, forklarer hun.

– Vores første bryllupsnat var nu heller ikke særligt romantisk. Den faldt sammen med Leos fødselsdag, og efter nogle timer blev han slæbt i baren med besked om, at det var nu, hans fødselsdag skulle fejres, så det var en noget vissen mand, jeg fik med hjem, siger Sussi og tilføjer med et grin:

– Men så er der jo alle de mange andre nætter.

Sådan holder jeg mig så godt

– Skal I på bryllupsrejse?

– Nej, vi bliver bare herhjemme og nyder hinanden, siger nygifte Sussi.