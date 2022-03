Tog uheldig drejning: - Det var virkelig op ad bakke

Bolette Birch blev konstateret smittet midt under sin ferie med kæresten Jaffer, så tv-turtelduerne måtte længe blive på Lanzarote i isolation hver for sig. Nu er hun frisk igen, og parret er klar på mere tv - helst et boligprogram - så børn må altså vente lidt

Bolette Birch og kæresten, Jaffer Janjooa, der mødte hinanden i 'Bachelor' på TV 2, har som Ekstra Bladet skrev for et par uger siden lige været på Lanzarote, hvor de nød sydens sol i selskab med Bolette Birchs forældre.

Så længe det varede.

Ferien tog således en uheldig drejning, da Bolette pludselig blev ramt af corona på den spanske ferieø, hvor hun testede positiv hos en læge.

Derfor tog resten af familien hjem, mens Bolette og Jaffer blev boende på Lanzarote isoleret fra hinanden i hver sin hotel-lejlighed.

Det endte således ikke just med at være en drømmeferie for tv-turtelduerne.

Det er dog for længst glemt, da Ekstra Bladet møder dem på den røde løber til TV Prisen 2022 kort efter, at de er returneret til Danmark.

- Jeg synes, jeg er blevet rask igen - nu er jeg hjemme igen, så nu er jeg rask åbenbart, siger Bolette lettere kryptisk.

- Jeg synes ikke, det var en slem omgang. Det kom og gik lidt. En influenza, vil jeg sige.

Til Ekstra Bladet fortalte Bolette dog, at det ikke var sjovt at være isoleret i et andet land.

- Det var virkelig op ad bakke, men jeg havde en god sygepasser (Jaffer, red.), og så rejste vi hjem sammen et par dage senere end planlagt, mens min familie tog afsted tidligere, siger parret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Emil Agerskov

Boligprogam - ja tak

Parret fortæller, at kærligheden fortsat spirrer mellem dem.

- Det går fantastisk - det kan ikke gå bedre, lyder det fra Jaffer.

Noget tyder da også på, at kærligheden er så stor, at Bolette og Jaffer kunne være interesseret i at bygge rede i noget større. Et stort hus for eksempel, og det ville da ikke være så tosset, hvis man kunne få lidt hjælp til det fra nogle eksperter:

- Lige nu er der ikke noget mere tv på vej, men det er aldrig slut, tror jeg. Vi kunne godt tænke os at lave noget ... Hvis der kommer noget i fremtiden, vi kunne lave sammen, kunne det være meget fedt, siger Jaffer.

Herefter laver parret pludselig deres eget lille eksperiment på den røde løber til ære for kameraet. For hvilket program ville de egentlig hver især gerne deltage i, hvis de frit kunne vælge?

- 'Nybyggerne'!, lyder det fra Jaffer.

- 'Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed', fremstammer Bolette i munden på ham og er ved at kløjs i ordene.

- I er da trods alt enige om, at det er noget med boliger?

- Ja, vi er det samme sted, lyder det fra parret i kor.

Børn må vente

Det kan godt være, parret ønsker sig hjælp via et tv-program til at få drømmehuset, men børn må til gengæld gerne vente lidt.

- I fremtiden gør vi (planlægger at få børn, red.). Men det er ikke noget, vi har snakket om lige nu. Det er noget, vi regner med, for vi skal være sammen resten af livet, så på et eller andet tidspunkt skal vi have nogle børn.