Topkok hugger Hildas opskrift

Den kendte kok, Jesper Vollmer, har en temmelig populær svigermor i Hilda Heick. Det blev mere end fastslået i den netop overståede tv-succes Vild med dans.

'Så hvorfor ikke ride med på Hilda-bølgen?', tænkte han og 'huggede' svigermors sildeopskrift.

Hilda Heick er blevet om muligt endnu mere populær efter sin svingom med Michael Olesen. Foto. Mogens Flindt

- Jeg er lige så vild med Hildas sild som alle andre, og det ville jeg gerne dele med medlemmerne i min madklub Klub Vollmer. Nogle har sikkert brugt sildene i juledagene, mens andre vil sætte dem på bordet nytårsdag. Medlemmerne har været meget begejstrede. Og det samme skete, da jeg gav dem opskriften på Hildas te-boller. Det vakte jubel. Så selv om det er en af svigermors 'hemmelige' opskrifter, så er det en hyldest til hendes madlavning, når jeg sender den ud til mine medlemmer, fortæller han.

I ca. ti år var Jesper Vollmer kok for prins Henrik og frue på slottet. Foto: DR/framegrab

Faste læsere af Ekstra Bladet vil vide, at Hilda Heick for nogle år siden valgte at delagtiggøre avisens læsere i sin hemmelige og stærkt eftertragtede sildeopskrift.

- For mange år siden var jeg medlem af Lions Club, og her fik jeg en sildeopskrift af en dame. Den har jeg så arbejdet videre med, og i en del år har det været sådan, at vores gæster nærmest bliver fornærmede, hvis jeg vælger at servere noget andet. De sild er meget populære på frokostbordet, griner Hilda og tilføjer, at Jesper har hendes velsignelse til at hugge opskriften.

- Jeg er da stolt over, at en så dygtig kok, kan bruge min opskrift, siger hun smilende og tilføjer:

- De sild er faktisk ikke så svære at lave. Man tager nogle gode marinerede sild og putter dem i en sennepsdressing og piskefløde samt salt/peber lidt tern af agurk, løg og purløg og vineddike. Og så pynter jeg sildene med friske grøntsager i form af resten af de agurker, purløg og løg, som jeg har skåret i tern. Det er såre simpelt. Og man kan jo gøre dem milde eller stærke som man lyster.

Hilda fortæller grinende, at hver gang sildene med den 'hemmelige opskrift' er på bordet, er det dem, der ryger først.

God gammeldags hjemmelavet mad er noget af det bedste, en kok kan få, forklarer Jesper Vollmer. Foto: Tariq Mikkel Khan

Den tidligere kongelige kok synes, at svigermor laver rigtig god mad.

- I begyndelsen, hvor jeg kendte Annette, havde Hilda præstationsangst. Hun mente, at den mormor-mad, som hun stod for, ikke ville være noget for mig. Men jeg kan forsikre for, at god gammeldags hjemmelavet mad er noget af det bedste, en kok kan få. Og sådan tror jeg, at mange har det. I hvert fald kan jeg se, at når jeg sender 'mormor'-mad ud til medlemmerne af Klub Vollmer, så vækker det glæde. Og jo - jeg har sendt Hildas-sild videre til medlemmerne - og når jeg har ændret lidt på præsentationen, er det ikke fordi jeg partout skulle 'forbedre' svigermors opskrift, men fordi jeg tænkte at f.eks. et smilende æg på toppen ville være godt, understreger Jesper Vollmer.