Toppolitiker udsat for indbrud

Julen er tiden for flere indbrud overalt i landet.

For den konservative politiker Mette Abildgaard ventede der hende og familien en ubehagelig overraskelse, da de vendte hjem.

Det skriver politikeren på sin Facebook.

'Politiet var søde, og tog pænt skoene af da de kom ind. Af fordøren. Indbrudstyvene brød ind af et vindue på 1. salen, og tog heldigvis ikke skoene af. Måske de efterlod fodaftryk. Håber vi', lyder det indledningvsvist

Familien kom dog nogenlunde let igennem indbruddet.

'Hvor er det ubehageligt, at komme hjem til et indbrud. Også selvom vi ikke blev hårdt ramt, de havde tydeligvis travlt. Vi har også massevis af alarmer, der naturligvis gik i gang', skriver poltikeren.

Og naturligvis kommer der også en ros til partiformand Søren Pape.

'Hvor var det til gengæld dejligt at opleve, hvor hurtigt politiet rykkede ud og hvor alvorligt de tog det. Det var et vigtigt fokus da Søren Pape var Justitsminister og også en af grundene til, at vi har presset på for at få uddannet flere betjente. Desværre er vi ikke i mål, mange oplever forsat, at politiet ikke kan nå at rykke ud. Danmark er det hårdest ramte land af indbrud, i hele Europa. Tak til politiet'.

Ingen særbehandling

Mette bruger også sit opslag på at gøre det klart, at hun altså ikke har fået særbehandling bare fordi, at hun er politiker.

'Og tager den bare lige på forhånd: “Nej, politiet kom ikke, fordi jeg er politiker. Jeg har ikke fået særbehandling”. De havde ikke travlt i indbrudsenheden i dag, og de sagde de ville komme, før de fik navn og cpr-nummer. Ville ønske, at dette ikke var nødvendigt at skrive. Men sidst jeg fx roste vores sundhedspersonale, skrev flere hoverende, at jeg jo nok fik særbehandling', skriver hun.

Indbrud i Danmark i juletiden, der regnes mellem 23. december til 3. januar, var sidste år på 922.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Mette Abildgaard, men det har i skrivende stund ikke været muligt.