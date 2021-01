Tordner mod 'Aftenshowet': 'Hvor er det uværdigt'

Jes Dorph-Petersen var onsdag aften gæst i 'Aftenshowet' på DR, hvor han var udsat for et kritisk interview. Men interviewet var ikke i orden, mener han og en lang række seere. DR afviser kritikken

Onsdag aften var den nu tidligere TV2-vært Jes Dorph-Petersen i 'Aftenshowet' på DR, hvor han havde sagt ja til at fortælle sin udlægning af sagen om seksuelle krænkelser, som nu har kostet ham jobbet som vært på TV2.

Under interviewet, hvor Jes Dorph var tydeligt påvirket og blandt andet påpegede, at han næsten ikke havde sovet de sidste tre døgn, blev han stillet en række kritiske spørgsmål og blev blandt andet bedt om at forholde sig til de to anklager om seksuelle krænkelser, som er kommet frem om ham i forbindelse med en ekstern advokatundersøgelse på TV2.

Flere gange undervejs i interviewet stiller Jes Dorph-Petersen sig på bagbenene og afviser at tale om de emner, som vært Mette Bluhme Rieck bringer på banen.

- Jeg vil gerne bede om, at vi ikke taler meget detaljeret om de her anmeldelser. De betyder meget for anmelderne og for mig, og de er meget private, lyder det for eksempel undervejs i interviewet.

- Det er et tarveligt spørgsmål at spørge mig om, hvad jeg kan huske, og hvor lang tid der går tilbage, før jeg kan huske noget. Det synes jeg ikke er fair. Du påstår på en måde, at jeg gemmer mig bag noget, fordi jeg ikke kan huske det, siger han senere i interviewet.

Interviewet var da knap nok heller rullet over skærmen, før det væltede ind med kritiske røster om 'Aftenshowet' og værten Mette Bluhme Rieck på DR's Facebook-side.

Jes Dorph-Petersen: Sagen kort Tirsdag kunne Ekstra Bladet på baggrund af en intern mail sendt til medarbejderne på Nordisk Film TV afsløre, at den populære tv-vært Jes Dorph-Petersen er blevet fyret fra selskabet og dermed fjernet som vært på TV2. Det sker efter en ekstern advokatundersøgelse af sager om sexisme og sexchikane på TV2. Anklagerne mod Jes Dorph-Petersen drejer sig om to sager fra henholdsvis 2001 og 2003 og kommer fra to kvindelige tidligere praktikanter. Den ene har forklaret, at hun tilbage i 2001 blev inviteret hjem til Jes Dorph-Petersen af en fælles kollega, og under besøget skulle Jes Dorph ifølge kvinden have lagt en hånd over hendes mund og presset hende ned på en briks, hvor han angiveligt tiltvang sig sex med hende. Den anden kvinde forklarer, at hun i 2003 var på et lignende besøg hos Jes Dorph-Petersen med en mandlig kollega. De to mænd lagde ifølge kvinden op til sex, men ifølge hendes forklaring afviste hun. Jes Dorph-Petersen afviser over for Politiken anklagerne. - Min hjerne eksploderer. De anklager mig for noget alvorligt, som ligger 20 år tilbage, og som jeg ved er løgn. Det kunne jeg aldrig finde på. Sådan er jeg ikke. Det er simpelthen en opfundet historie. Hvorfor finder hun på det har jeg ikke noget svar på, men jeg ved, at det der er ikke sket, siger han til Politiken. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jes Dorph-Petersen, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Vis mere Luk

Her påpegede flere, at de ikke mente, værtinden var godt nok forberedt, og at hun samtidig gik alt for hårdt til Jes Dorph-Petersen.

'Mette duer godt nok ikke til så alvorlig en sag. Hun holder sig ikke til det, de har aftalt at tale om. Giver andre ret i hun bør undskylde. Hun har helt mistet min respekt,' lyder det fra en.

Jes Dorph-Petersen er bestemt ikke tilfreds med interviewet. Foto: Aleksander Klug

Taler ud: - Det hårdeste i mit liv

'Er godt nok chokeret over den meget hårde tone jeres vært har i dette her interview. Jeg havde håbet på noget mere objektivitet og respekt. Hendes holdning skinner tydeligt igennem, og hvor er det ubehageligt at sidde og se på! Hold op, hvor er jeg chokeret. Man skulle tro, at DR i bedste sendetid havde nogle værter, der havde ordentlige neutrale måder at interviewe på.'

'Det var da et skrækkeligt interview. Det drejede sig kun om, at intervieweren ville have Jes Dorph til at indrømme, at han har gjort noget forkert og nærmest blev fornærmet, da han ikke ville gøre det. Mette, det er da en ommer ... Og Jes Dorph, hold nu fast på, at du er blevet uretfærdig behandlet af TV2. Undskyld på mit køns vegne, det er stukket totalt af for mange,' lyder kritikken fra en tredje.

'Hvor er det uværdigt', lyder det videre fra en fjerde.

Flere seere gav dog også udtryk for, at balancen i interviewet var god, og at Mette Bluhme Rieck gik til Jes Dorph-Petersen på en passende og fair måde.

DR kan ikke genkende kritik

Lisbeth Langwadt, der er programchef for 'Aftenshowet' i DR, er dog på ingen måde enig i kritikken, der kommer fra seerne. 'Der er tale om et interview, hvor alle sider i en på alle måder kompliceret sag skal belyses. Det er ikke kun Jes, der skal fortælle sin side af sagen. Der skal naturligvis være modspørgsmål, hvor det, han siger, efterprøves, ligesom han skal forelægges, hvad de øvrige parter i sagen har ytret', skriver hun i en mail til Ekstra Bladet og fortsætter: 'Interviewerens opgave er at gøre seerne klogere på sagen, hvor der jo er flere parter. Sådan skal man interviewe i sager som disse, det er helt normalt, og det havde været meget problematisk, hvis der ikke var blevet stillet en række kritiske spørgsmål under et meget langt interview, hvor Jes fik meget god tid til at komme til orde. Vi bemærker også, at der er en række seere, som faktisk mener, der kunne være gået endnu mere kritisk frem, så vi har nok ramt balancen'. Lisbeth Langwadt påpeger videre, at de heller ikke kan genkende kritikken fra Jes Dorph-Pedersen. 'Vi er ikke enige i Jes’ kritik. Interviewet var godt forberedt, kom omkring det, der var nødvendigt for at belyse sagen fra alle sider, og han fik en fair behandling, herunder meget god tid til at svare. Det er sjældent, at der er sat så god tid af til et interview', skriver hun i mailen og fortsætter: 'Før dette interview havde vi bedt Jes om sagens akter i forbindelse med forberedelsen, men det ønskede han ikke at udlevere. Derfor var der grænser for muligheden for at faktatjekke alt inden interviewet, og noget måtte derfor blive det undervejs, hvilket værten gjorde på meget fin vis', lyder det videre.

For hårdt

Da Ekstra Bladet onsdag aften talte med Jes Dorph-Petersen umiddelbart efter interviewet i 'Aftenshowet', forklarede han også, at han var meget utilfreds med den måde, interviewet blev afviklet på.

- Jeg vil godt sige, at jeg synes, det var en usædvanlig hård behandling, hvor jeg skulle stå til regnskab for TV2's kultur, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg er ikke tilfreds med det interview. Jeg havde forklaret, at jeg havde sagt det, jeg ville om anmeldelserne og anmelderne - også af respekt for dem - og den aftale overholdt de ikke. Tværtimod blev jeg krydsforhørt på en måde, der faktisk mindede mig om advokatundersøgelsen, hvor jeg skulle modbevise, at deres påstande var rigtige, siger han videre og retter samtidig en direkte kritik mod Mette Bluhme Rieck.

Jan Grarup: - Jeg vil ikke ansætte dig

- I øvrigt var det tydeligt, at intervieweren ikke havde læst Politikens artikel ordentligt, fordi hun anklager mig for at have sagt ting, jeg faktisk ikke har sagt. Jeg bliver også i lang tid stillet kritiske spørgsmål om TV2's ret til at tage mig af skærmen, og det har jeg aldrig anfægtet. Jeg har anfægtet, at de har stemplet mig som krænker.

Det var Mette Bluhme Rieck, der lavede interviewet med Jes Dorph-Petersen. Foto: DR

- Men er det ikke forventeligt, at du får hårde spørgsmål, når det er så en alvorlig sag?

- Det er de i deres gode ret til at gøre, men jeg synes godt, man kunne have fortalt mig, at vinklen så meget var, at jeg skulle repræsentere en kultur i TV2 for 30 år siden, som jeg ikke synes, at jeg bare kan stå på mål for. Men Mette var sød og fair og lod mig tale ud, så 'no hard feelings'.

- Tonen i interviewet var hele tiden, at jeg skulle forklare, hvorfor jeg ikke var skyldig, i stedet for at jeg fik lov til at fortælle min historie. Det er ikke i orden, at jeg skal stå på mål for, hvad flere hundrede mennesker har gjort på TV2 for 20-30 år siden. Og at jeg skal bevise, at fordommen om, at TV2 var en sexistisk arbejdsplads, var forkert.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Mette Bluhme Rieck, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Du kan se interviewet på DR lige her.