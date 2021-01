Tordner mod kendisser i Dubai: - Jeg er så rasende

Signe Lindkvist har ikke meget positivt at sige om de danske kendisser, der vælger at trodse myndighedernes anbefalinger og rejse til Dubai

De seneste uger har flere danske influencere, sportsstjerner og tv-personligheder valfartet til Dubai for at nyde solens stråler og de varme temperaturer.

Det til trods for, at de danske myndigheder i starten af januar ændrede rejsevejledningerne, så de nu fraråder alle rejser i hele verden grundet coronapandemien.

At flere kendte danskere alligevel har valgt at trodse anbefalingerne og rejse ud i verden, har de seneste dage medført stor kritik - blandt andre fra statsminister Mette Frederiksen.

Kritikken er langt fra blevet mindre, efter det kom frem, at flere rejsende fra Dubai har taget coronasmitte med til landet - heriblandt også den meget smitsomme sydafrikanske mutation.

Debatten om rejserne er da heller ikke gået ubemærket hen hos de to veninder tv-vært Signe Lindkvist og skuespiller Iben Hjejle.

Turister i Dubai ser ingen problemer: - Vi følger jo restriktionerne

I den seneste udgave af deres podcast 'Sitter' lægger de da heller ikke fingre imellem, da samtalen falder på, hvad de tænker om de danske kendisser, der har valgt at trodse myndighedernes rejsevejledninger for at kunne holde ferie under varmere himmelstrøg midt i pandemien.

- Jeg bliver så træt. Specielt fordi det nu viser sig, at der formentlig er en af dem eller en anden fucking spadeidiot, der har taget en ny mutation med hjem fra Dubai. Hvis den mutation resulterer i, at vi alle skal tre uger mere i isolation, så opsøger jeg fucking Michael Maze og Nicklas Bendtner og diamantprinsesserne, og hvad fanden de hedder - alle de fucking idioter, der har været dernede..., siger Signe Lindkvist i programmet og fortsætter:

- Hvis jeg møder dem, stikker jeg dem et ordentligt møgfald. Det er fucking usolidarisk. Jeg er så træt af det der egenrådige pis, siger hun og sender samtidig rosende ord til Mette Frederiksen, der forleden kom med en opsang til de kendisser, der vælger at rejse i de her tider:

- Jeg er så rasende over det. For en gangs skyld vil jeg gerne rose Mette Frederiksen. Hun var eddermame også sur på dem.

Signe Lindkvist og Iben Hjejle har sammen podcasten 'Sitter'. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Helene fra Odense bor i Dubai: Bliv væk!

'Mundlam'

Heller ikke Iben Hjejle, der ligeledes er en del af programmet, er imponeret over situationen, og hun er heller ikke bange for at tage de hårde ord i brug.

- Jeg er helt mundlam. Jeg forstår ikke graden af egoisme. Det er ud over egoisme og selvcentrerethed. Det er snotdumhed, siger hun og fortsætter:

- Jeg bliver så rystet over, at folk har hovedet så langt oppe i deres eget røvhul uden at kigge på den lort, der sidder deroppe, siger hun videre og kalder dem, der rejser under pandemien for 'usolidariske'.

Skærpede retningslinjer 8. januar skærpede Udenrigsministeriet rejsevejledningerne, så man nu fraråder alle rejser til alle lande. Samtidig indførte myndighederne et krav om en negativ coronatest, der højst må være 24 timer gammel, hvis man vil rejse til Danmark. Det anbefales desuden at gå ti dage i selvisolation, når man kommer tilbage til Danmark. Der er dog netop nu tale om, at et flertal i Folketinget vil gøre isolation til et lovkrav. Et flertal i Folketinget vil dog gøre selvisolation til et lovkrav, der kan straffes for eksempel med bøde. Justitsminister Nick Hækkerup (S) har indkaldt til forhandlinger om forslaget i løbet af ugen.

Samtidig kalder makkerparret på mere ansvarlighed fra de kendte, der har mange følere på de sociale medier, men også på dem, der hyrer dem og eksempelvis laver tv med dem.

- Jeg bliver irriteret over, at dem, der burde være de voksne og udvise social ansvarlighed, ikke gør der. Der er mange, der interesserer sig for dem, og det er et problem, at man bliver ved med at producere for dem, der er virkelig unge, lyder det blandt andet fra Lindkvist, der samtidig fortæller, at hun håber, de får en fyreseddel af deres arbejdsgiver.

Ekstra Bladet har de seneste dage blandt andre forsøgt at få en kommentar fra Nicklas Bendtner, Michael Maze, Mikkel og Lea Kessler og Elvira Pitzner, der alle har været i Dubai den seneste tid, men uden held.

Maze i massiv modvind efter Dubai-tur