Tordner over beslutning: Det er virkelig tankevækkende

De to forfattere bag kommentar i Jyllands-Posten er bestemt ikke tilfredse med, at mediet har valgt at fjerne og beklage indlægget

I tirsdagens udgave af Jyllands-Posten har mediet valgt at bringe en beklagelse.

Det sker i kølvandet på en kommentar skrevet af forfatter Marianne Stidsen og selvstændig rådgiver Torben Haugaard, som blev bragt i avisen i weekenden, omhandlende retssagen mellem verdensstjernerne Amber Heard og Johnny Depp.

I indlægget drager de to paralleller til Sofie Linde og den tale, hun holdt til Zulu Comedy Galla tilbage i 2020. En tale, som kickstartede anden #MeToo-bølge herhjemme.

I deres kommentar problematiserer forfatterne blandt andet, at Sofie Lindes historie om, at hun i sin tid på DR blev krænket af en 'tv-kanon, ikke kan verificeres, mens de samtidig sår tvivl om hendes beretning.

Siden har Jyllands-Posten beklaget, at indlægget blev udgivet, med henvisning til at det ikke lever op til deres presseetiske standarder.

Den beslutning undrer dog forfatterne bag indlægget.

Sofie Linde satte i den grad ild i debatten, efter at hun holdt tale til Zulu Comedy Galla. Foto: Mogens Flindt

Det fortæller de i en fælles skriftlig udtalelse til Ekstra Bladet.

'Vores indlæg i JP var en påpegning af, at hverken Amber Heard eller Sofie Linde har kunnet verificere deres fortælling. Det havde vi ret i - og det har vi stadig ret i', skriver de og fortsætter blandt andet med at fortælle, at de aldrig har påstået, at Sofie Linde løj.

'Hun citerede en anonym mand med sine egne ord. Det var en løsagtighed, men den betød, at hun mistænkeliggjorde en stribe mænd i DR, og at denne løsagtighed også kort tid efter fik alvorlige konsekvenser for mænds tilværelse', skriver de videre.

'Virkelig tankevækkende'

De understreger samtidig, at de undrer sig over, at Jyllands-Posten har valgt at beklage indlægget og fjerne det på nettet.

'Vores mål med kronikken var alene at påpege den retsløshed, som nogle kvinder og #MeToo benytter sig af, når de bruger medierne og den offentlige gabestok som metode til at ødelægge menneskers og familiers tilværelse. Med JP's beslutning har vi det tydeligste bevis på, at medierne gerne lægger spalter til den retsløshed, som #MeToo hviler på. Hvorimod de ikke vil lægge spalter til os, der er udfordrer denne retsløshed', lyder det.

'JP's beslutning er virkelig tankevækkende og reflekterer den cancel culture, som vi i øjeblikket ser flere steder i samfundet, når det gælder #MeToo. Derved udfordres den almene debat. Og værst af alt: Medierne begrænser nu den ytringsfrihed, de selv lever af.'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sofie Linde, men hun er ikke vendt tilbage.