Tordner over Elvira: - Det gør mig så rasende

I sit opslag retter Line Hoffmeyer også en kritik af udbydere som TV2 og Discovery, der laver serierne 'Diamantfamilien' og 'Bare Elvira', hvor man kan følge Elvira og hendes familie.

- I situationen tænkte jeg, at det er frustrerende, at det her ikke får nogen konsekvenser for hende. Hun risikerer en bøde på 3500, men det er jo ingenting i forhold til, hvad hun sætter på spil, og hun bliver bare ved med at få omtale, siger hun og fortsætter:

- Men jeg forstår også samtidig godt, at hun er god tv. For hun er jo skandaløs. Men det er bare ikke fair.

Line Hoffmeyer fortæller, at hun siden sit opslag har fået hundredvis af tilkendegivelser.

- Jeg har fået omkring 200-300 beskeder i min indbakke, siden jeg delte mine tanker. Der er rigtig mange rørende historier imellem - blandt andet fra sundhedspersonale, der netop fortæller, at det er sådan noget, de frygter ved at gå på arbejde. Jeg synes, det er ubærligt, at folk sætter deres eget liv på spil og kæmper for at holde samfundet oven vande, og så er det her takken, siger hun.

- Har du haft en dialog med Elvira?

- Nej, jeg har ikke talt med hende, og det er heller ikke min intention. Det her kommer jo heller ikke til at påvirke hende. For hun føler, at hun er i sin fulde ret til det. Det vil ikke rykke ved noget, men jeg synes alligevel, det er vigtigt at tage debatten.

TV2 og Discovery har tidligere oplyst til Ekstra Bladet, at kritikken af Elvira Pitzner ikke får indflydelse på deres programmer med diamantdatteren. I øjeblikket er TV2 således i gang med at optage en ny sæson af 'Diamantfamilien'.