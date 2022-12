Totalt kaos i Fetterlein-projekt

Ved du noget? Skriv direkte til journalisten her.

Podcast-markedet brager derudaf, og i år er der en ny spiller på banen.

Selskabet Pod Vision står bag podcasts som 'Mandeklubben' med Frederik Fetterlein og Oliver Bjerrehus og Fie Laursens spritnye podcast 'HealingFie'.

Men der er ugler i mosen og tilsyneladende totalt rod i virksomhedens lån og penge.

Over for Ekstra Bladet beskylder to personer, der har skudt penge i projektet, nu både den tidligere tennisspiller Frederik Fetterlein og samarbejdspartneren Mikkel Sivekær Nielsen for ikke at overholde deres aftaler, og det hele er endt i advokater, politianmeldelser og ubetalte lån.

Fælles for de to, Claus og Jens, er, at de troede, de blev kontaktet direkte af Frederik Fetterlein og nu føler sig snydt for mindre formuer.

27-årige Claus Kofod føler sig snydt og kæmper for at få sit lån tilbage. Privatfoto

Ubetalt lån og aftalebrud

Både 27-årige Claus Kofod og 26-årige Jens Hagbard Nielsen blev for måneder tilbage kontaktet af profilen 'Mandeklubben Fetterlein' på Facebook, der bad om penge til at sætte gang i podcast-produktionen i Fetterleins og Mikkel Sivekær Nielsens nyopstartede virksomhed Pod Vision, der også går under navnet Studio Network CPH.

Claus Kofod valgte at yde et midlertidigt lån til virksomheden på 25.000 kroner, der skulle være betalt tilbage 1. december, fremgår det af kontrakten. Men pengene kom ikke til tiden, og her snart to uger efter deadline er kun lidt over halvdelen betalt tilbage.

Se udkast af kontrakten herunder. Artiklen fortsætter ...





Udkast af lånekontrakten på 25.000 kroner. Foto: Screenshot

Jens Hagbard Nielsen gik skridtet videre og aftalte at skyde 200.000 kroner i projektet mod at blive medejer sammen med Frederik Fetterlein og Mikkel Sivekær Nielsen - et nyt podcasteventyr var sat i gang.

Men ifølge Jens Hagbard Nielsen fik han aldrig det medejerskab i virksomheden, der var aftalt, og han har derfor meldt sagen til politiet.

- Jeg har sagt til ham (Mikkel, red.), at hvis han bare giver pengene tilbage, så trækker jeg min politianmeldelse tilbage. Men så længe de penge florerer derude, så tager jeg den juridiske vej, siger Jens Hagbard Nielsen til Ekstra Bladet.

Det var en fejl

Mikkel Sivekær Nielsen - der i sommer i B.T. blev beskyldt for svindel sammen med sin kone - kan generelt ikke forstå alt det 'tjuhej' omkring virksomheden.

Over for Ekstra Bladet erkender Mikkel Sivekær Nielsen dog, at Claus Kofod skulle have haft sine penge tilbage 1. december.

- Anerkender du, at det er en fejl, at Claus' lån ikke er blevet betalt tilbage til tiden?

- Selvfølgelig er det det. Men han er ikke blevet ignoreret eller ghostet eller noget som helst. Og han har fået den del (af pengene, red.) fra mig, siger Mikkel Sivekær Nielsen, der i øvrigt kalder Claus Kofod for 'en lånehaj', til Ekstra Bladet.

Sagen med Jens Hagbard Nielsen er Mikkel Sivekær Nielsen dog ikke meget for at komme ind på, da advokaten har taget over. Dog understreger han, at han er uenig i Jens Hagbard Nielsens udlægning.

- Sagen med Jens kører gennem advokat. Jens er gået med i et andet podcast-firma, mens han var her, og han har misligholdt tre punkter i kontrakten. Han har været en del af ejerkredsen, og det har jeg også dokumentation på, siger han.

Mikkel Sivekær Nielsen henviser til, at Jens Hagbard Nielsen var registreret som legal ejer i perioden fra 13. oktober til 23. november.

Men ifølge Jens Hagbard Nielsen blev han aldrig reel medejer i virksomheden, hvilket han betragter som et brud på kontrakten. Og dén sag kører altså nu videre hos politiet.