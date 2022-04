Tove Manswell er død i en alder af 102 år.

Det bekræfter jurist Lisbet Matz-Lyons, som var nær ven af familien, over for Ekstra Bladet.

- Hun døde onsdag 27. april klokken 10:40. Hun har været svagelig i lang tid, og så havde hun et kort sygdomsforløb i forbindelse med et mavesår, der slog benene væk under hende på stort set 24 timer, siger Lisbet Matz-Lyons.

- Det var meget kort og meget smertefrit. Hun blev smertedækket med det samme.

Et bemærkelsesværdigt liv

Tove Manswell levede et yderst bemærkelsesværdigt liv.

I 2019 var hun genstand for DR-dokumentaren 'Skøn, skæv og 98', hvor man fik et indblik i hendes liv, der trods hendes alder bestemt ikke var stille. Her fortalte hun blandt andet, hvor aktiv hun var på sociale medier, ligesom hun også røg hash hver dag.

- Det værste ved at blive gammel er andre menneskers reaktion. Den måde, de taler til en på. De bøjer sig ned, som om man er åndssvag, eller også ignorerer de én fuldstændigt, når de står og snakker sammen. Og nogle er nærmest bange, når de ser én i kørestol, og skynder sig væk. Mange tror, at man er helt dement, når man er så gammel. Der må jeg skuffe dem, har hun fortalt DR.

I løbet af sine 102 år nåede Tove Manswell både at være modstandskvinde og hippie, ligesom hun ifølge DR også prøvede at sidde fængslet for hashsmugling i Libanon.

Lisbet Matz-Lyons oplyser, at Tove Manswell ikke ønsker blomster eller lignende i forbindelse med bisættelsen. I stedet beder hun folk donere pengene til Amnesty International.

- Hun bliver begravet på torsdag, som jo er datoen for Danmarks befrielse, hvilket jo er meget passende for en gammel modstandskvinde, lyder det.

Tove Manswell efterlader sig en søn.