Træffer svær beslutning: Jeg var meget i tvivl

Bagedyst-darlingen Rosa Kildahl Christensen, der er blevet vældig populær efter sine optrædener i 'Den store bagedyst' og 'Vild med dans', offentliggjorde her til morgen, i et Facebook-opslag, at hun har solgt sin virksomhed, H2O branding.

- Det sidste halvandet år har jeg haft mit hoved fokus to steder, og nu skal mit fokus være på det, jeg synes er aller-sjovest, fortæller Rosa til Ekstra Bladet.

Beslutningen om at sælge virksomheden har været længe undervejs, men Rosa nåede at komme i tvivl flere gange.

- Det har været en lang proces, der startede i foråret, så jeg har ligesom stille og roligt kunnet vænne mig til det. Jeg kom dog meget i tvivl kort inden salget og fortrød min beslutning, men så solgte jeg det alligevel, siger hun og griner.

Hvor meget virksomheden er blevet solgt for, vil Rosa ikke ud med, men hun forsikrer, at den er havnet i gode hænder.

Forbliver selvstændig

Salget af H2O branding betyder dog ikke, at Rosa Kildahl Christensen trækker sig tilbage - tværtimod har den 63-årige iværksætter en masse idéer for fremtiden.

- Jeg får hele tiden nye idéer. Intet er fastlagt endnu, men jeg vil nok komme til at fokusere mere på foredrag og workshops hos virksomheder.

Rosa Kildahl Christensen er udover at være foredragsholder også startet på YouTube, hvor hun viser sine egne opskrifter og giver gode råd. I skrivende stund har hun 15.700 subscribers.

Rosa Kildahl Christensen blev kendt, da hun i 2017 medvirkede i 'Den store bagedyst' på DR1. Konceptet er opfundet af et britisk ægtepar, som er blevet mangemillionærer på ideen.