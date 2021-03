Trækker chokolader tilbage: - Det kommer til at gøre ondt

Gustav Salinas har været nødt til at trække chokoladerne fra sin nye slikserie tilbage, selvom chokoladen allerede er produceret

Det var en trist Gustav Salinas, der mandag aften kunne meddele til sine 214.000 Instagram-følgere, at han har været nødt til at trække chokoladerne i sin nye slikserie, Salinas, tilbage, allerede inden de er blevet lanceret.

'Jeg har lige fået en kæmpe kæmpe mavepuster og jeg har desværre en rigtig ærgerlig besked til jer. Jeg bliver nødt til at trække min chokolade tilbage fra min sukkerfri slikserie,' skriver han i Instagram-opslaget.

Ekstra Bladet har talt med Gustav Salinas, som fortæller om baggrunden, for at trække de allerede producerede chokolader tilbage.

- Leverandøren har sagt, at der var et bestemt antal procent chokolade i, og det var der ikke. Så derfor kan jeg ikke komme ud på markedet med det, siger Gustav Salinas om baggrunden for tilbagekaldningen.

Det var Gustav Salinas egne medarbejdere, der opdagede fejlen fra den svenske leverandør.

- Det kommer til at gøre ondt

Det er langt fra gratis at trække allerede producerede chokolader fra markedet.

- Det kommer til at gøre ondt i lang tid, det er i hvert fald et par hundrede tusinde, siger Gustav Salinas om de økonomiske konsekvenser.

Han er dog slet ikke i tvivl om at det var den rigtige beslutning.

- Jeg kunne bare lade være med at gøre noget, men jeg tror, hvis man gerne vil ud på markedet med en høj kvalitet, så skal de bare være en høj kvalitet, siger han.

På trods af den store skuffelse og det store økonomiske tab tager Gustav Salinas situationen i stiv arm.

- Når du gambler, så gambler du. Man må jo tage tabet. Men jeg skal nok have en tequila eller to i aften, fortæller Gustav Salinas.