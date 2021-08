Trækker i land: Lyver om coronapas

Tv-værten fortæller i sin podcast, at hun har fået lavet et falsk coronapas, men det passer ikke, bedyrer hun

I seneste udgave af podcasten Sitter, som tv-vært Signe Lindkvist laver sammen med skuespilleren Iben Hjejle, fortæller Lindkvist, at hun har fået lavet et falsk coronapas.

Hun lægger således ud:

- Jeg har gjort noget pisseulovligt. Faktisk kriminelt, siger hun og fortsætter med at fortælle, at hun forleden stod i kø 'et sted, der ligger lidt langt væk'.

Da hun står i kø for at komme ind til det, hun betegner som et kulturradikalt arrangement, opdager hun, at coronapas er påkrævet.

Hun tænker 'fuck' og går går med egne ord i panik, men nogle unge træder til og spørger, om hun kender nogen med coronapas.

De forklarer, at hun skal få vedkommende til at sende et screendump. Og selvom hun egentlig synes, at det er snyd, står hun fem minutter efter med et - forfalsket - coronapas på sin telefon, som en ung pige med hjælp fra photoshop har lavet til hende.

Hun fortæller også, at hun er meget overrasket over, hvor let det er at snyde.

Men i virkeligheden er det Signe Lindkvist, der snyder lytterne, siger hun, da Ekstra Bladet får hende i røret.

Sammen med Iben Hjejle har Signe Lindkvist podcasten Sitter. Foto: Tim Kildeborg Jensen

En slags joke

- Jeg har ikke snydt med noget coronapas. Jeg er et ordentligt menneske. Jeg har aldrig set et falsk coronapas, men nogle unge mennesker har fortalt mig, hvor let det er at lave, siger hun og fortsætter:

- Det er en slags joke. Vores lyttere ved, hvordan vi behandler de små absurditeter i vores liv. Vi er et underholdende program.

De kan bare ringe

I stedet fortæller hun, at pointen med udtalelsen var at vise, hvor nemt det kan være at snyde med coronapas.



- I det her tilfælde taler vi i podcasten om, hvor underligt det er, man i coronapasset har valgt at bruge samme font, altså skrifttype som Instagram. Det gør det meget let - ikke mindst for de unge, at lave et falskt pas.

- Er der noget, de kan, er det at billedredigere i en fandens fart. Det er egentlig det, der er pointen med indslaget, siger hun og tilføjer, at de, der tjekker coronapas, måske skulle kræve at se selve coronapas-appen og ikke bare et billede.

- Du tror ikke, at nogen lade sig inspirere af podcasten?

- Bestemt ikke.

- Hvad, hvis politiet ringer?

- De er velkomne. Jeg har ikke snydt med noget, bedyrer Signe Lindkvist.

Straffen for dokumentfalsk er ifølge straffeloven bøde eller fængsel indtil to år.

I forrige uge blev en 27-årig mand varetægtsfængslet i fire uger for at have fabrikeret flere falske coronapas. Læs mere om det her.