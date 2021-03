Trækker sig i protest over droppet Dorph

Fotograf Jan Grarup ser det som et angreb på ytringsfriheden, at Athenas har droppet de planlagt foredrag med Jes Dorph-Petersen

Jes Dorph-Petersen havde i samarbejde med bureauet Athenas planlagt en række foredrag om MeToo, som han kalder en 'heksejagt' og et 'justitsmord', kunne Ekstra Bladet i weekenden fortælle.

Kort efter trak Athenas dog i land og meddelte i en mail til Ekstra Bladet, at man havde droppet foredragene, der havde modtaget stor kritik.

'Jeg vil gerne bekræfte, at Jes har haft et nyt foredrag oppe, men vi valgte allerede i går at tage snakken med Jes, at vi ikke kunne repræsentere det foredrag. Af den grund er Jes stoppet som samarbejdspartner, og både profil og foredrag er derfor allerede tidligere i dag blevet fjernet,' skrev landechef Kenneth Lund fra Athenas.

Ny stor nedtur: Bandlyst fra seer-magneter

Jes Dorph-Petersen: Sagen kort I starten af januar kunne Ekstra Bladet på baggrund af en intern mail sendt til medarbejderne på Nordisk Film TV afsløre, at den populære tv-vært Jes Dorph-Petersen var blevet fyret fra selskabet og dermed fjernet som vært på TV2. Det skete efter en ekstern advokatundersøgelse af sager om sexisme og sexchikane på TV2. Det kostede ham til at starte med jobbet som vært på 'Go' aften LIVE', og siden stod det også klart, at MeToo-sagerne også kostede 61-årige Dorph-Petersen jobbet som vært på en dokumentar, der var i støbeskeen og produceret af Deluca Film, og som siden skulle sendes på TV 2. Anklagerne mod Jes Dorph-Petersen drejer sig om to sager fra henholdsvis 2001 og 2003 og kommer fra to kvindelige tidligere praktikanter. Den ene har forklaret, at hun tilbage i 2001 blev inviteret hjem til Jes Dorph-Petersen af en fælles kollega, og under besøget skulle Jes Dorph ifølge kvinden have lagt en hånd over hendes mund og presset hende ned på en briks, hvor han angiveligt tiltvang sig sex med hende. Den anden kvinde forklarer, at hun i 2003 var på et lignende besøg hos Jes Dorph-Petersen med en mandlig kollega. De to mænd lagde ifølge kvinden op til sex, men ifølge hendes forklaring afviste hun. Jes Dorph-Petersen har igennem hele processen nægtet anklagerne, og han har siden klaget til Advokatrådet og Datatilsynet, fordi han føler sig uretfærdigt behandlet i forbindelse med den interne advokatundersøgelse. Vis mere Luk

Den beslutning får nu konsekvenser for de foredrag, som Forfatterforedrag, der er ejet af samme gruppe som Athenas, holder med fotograf Jan Grarup. Han har nemlig valgt at stoppe samarbejdet som en direkte konsekvens af aflysningen af Jes Dorph-Petersen-foredragene. Det skriver han på Instagram.

'Det strider imod ytringsfriheden her i landet uanset om man er enig eller uenig. Man er jo velkommen til ikke at købe billet og deltage i et sådan foredrag. Det står enhver frit for! Personligt ville jeg gerne have hørt foredraget og måske være blevet klogere,' skriver Jan Grarup blandt andet i opslaget.

Sviner Huxi: Patetisk, gøgler, nar, taber!

Over for Ekstra Bladet bekræfter den 52-årige fotograf, at han har valgt at stoppe samarbejdet, når hans allerede planlagte foredrag gennem selskabet har været afholdt.

- Jeg kan ikke associeres med et firma, som lægger de begrænsninger. Jeg synes, det er en fejl, siger Jan Grarup og kalder beslutningen om at droppe foredragene for 'helt skudt ved siden af'.

- Det er et knæfald for det meget voldsomme sociale medie-net, der eksisterer lige nu, hvor man er bange for en shitstorm.

Men kan man ikke sige, at en privat virksomhed også har ret til at vælge, hvem de vil samarbejde med?

- Jo, selvfølgelig. Det er de absolut i deres gode ret til. Men det er bare ikke derfor, de gør det. De starter med at melde ud, at de gerne vil, men så får de nogle reaktioner på det, og så bakker de af på det - som jeg forstår sagen - fordi de sociale medier er en stærk spiller.

- Det er deres ret at bestemme, hvad de vil gøre, men så må jeg også bare stå på mål for mine holdninger og sige, at det kan jeg ikke være en del af.

Jes Dorph holder foredrag om MeToo: - Meget problematisk

Åben invitation til Jes Dorph-Petersen Jan Grarup har ikke tal på, hvor mange foredrag han har holdt gennem Forfatterforedrag, men det er 'rigtig, rigtig mange gennem de sidste fem år'. Derfor kan det også få økonomiske konsekvenser for ham, at han nu dropper samarbejdet, men det tager han ikke tungt. - Vi laver da bare noget nyt. Vi laver noget selv. Det er jo ikke raketvidenskab at lave et firma, der holder foredrag, siger han. Han understreger, at det bestemt ikke er slut med at holde foredrag, og hvis han laver sit eget firma, er Jes Dorph-Petersen meget velkommen til at holde foredrag. - Han bliver den første, jeg booker ind, lyder det. Vis mere Luk

Fotografen fortæller, at han generelt har fået positive reaktioner på beslutningen, selvom enkelte har været kritiske. Kritik frygter han dog ikke.

- Nej, det gør jeg sgu ikke. Jeg er fuldstændig ligeglad, griner han og understreger, at hvis man er uenig i hans beslutning, så er man velkommen til at få refunderet billetter til de planlagte foredrag, hvis man allerede har købt det.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Forfatterforedrag, men det har endnu ikke været muligt.

Jan Grarup: - Jeg vil ikke ansætte dig