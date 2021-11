Trækker sig: 'Pivfalsk varebetegnelse'

Den nu tidligere Radio Loud kommer til at se langt efter Simon Kvamm, der med gevaldig kraft har smækket døren i for et samarbejde, efter at kanalen har skiftet navn til 24syv.

Nephew-forsangeren deler på Twitter, at han ikke vil samarbejde med kanalen, selvom der ellers var planlagt en podcast mellem de to parter.

'At Loud skifter navn til 24syv uden at klappe det af med Bertelsen og Brügger, svarer for mig til at bassisten i Oasis gendanner Oasis uden at klappe det af med brødrene Gallagher', skriver Simon Kvamm indledningsvist i sine opslag.

Han mener, at der er tale om et stort tillidsbrud over for lytterne, og han vil derfor ikke længere være en del af et samarbejde med det nye 24syv.

'Det er ganske enkelt pivfalsk varebetegnelse i forhold til lytterne og dermed ikke et projekt, jeg skal være en del af. Derfor har jeg trukket mig fra en podcast om Roskilde Festival, som det var meningen, jeg skulle være vært på, da distributøren hed Loud', lyder det.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Simon Kvamm, der ikke ønsker at udtale sig yderligere om sin beslutning.