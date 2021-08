Trækker sig tilbage: 'Ikke flere skandaløse fortolkninger'

Baronessen Caroline Fleming trækker sig fra det offentlige liv og mediernes søgelys.

Det skriver hun i et opslag på Instagram.

Beslutningen begrunder hun med, at hun er træt af at bliver 'misforstået og mistolket' i medierne.

Umuligt at forstå

'Mediernes søgelys og det at være eksponeret kommer med en høj pris. Den bryder jeg mig ikke om. Det har jeg faktisk aldrig gjort, da jeg inderst inde er et privat menneske, der på grund af omstændighederne har måttet give meget af mig selv, for at mit arbejde også kunne være personligt. En ofte svær balance.'

'Det er umuligt at forstå en person, medmindre man kender dem personligt, og jeg er ofte blevet misforstået og misfortolket i pressen,' skriver hun blandt andet i opslaget.

Hun fortsætter med at uddybe, at det har været svært altid at skulle smile og se glad ud på den røde løber, hvor hun ikke har været komfortabel.

Bliver online

Selvom hun ikke længere vil være i offentligheden, så vil hun stadig gerne selv dele sine ting.

Det kommer til at ske på Instagram, hvor hun i forvejen er aktiv. Her vil hun fremover dele de ting, hun 'føler kan hjælpe og gøre en forskel', skriver hun.

Under opslaget modtager hun støtte fra flere danske kendisser, heriblandt Sofie Lassen Kahlke, Christiane Schaumburg-Müller og Emili Sindlev.

Strid om godset

Caroline Fleming og hendes familie har været meget i medierne i den seneste tid grundet en bitter strid om familiens gods.

Virksomheden Valdemars Slot A/S er nemlig blevet sendt til tvangsopløsning, fordi Caroline Fleming og søsteren Louise Iuel Albinus ikke kunne blive enige om at godkende regnskabet.

Det viste nemlig i første omgang et overskud, men efter Fleming krævede en ny gennemgang af regnskabet, viste det et underskud på bundlinjen, og selskabets egenkapital blev vurderet til at være negativ med otte millioner kroner.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Caroline Fleming om, at hun trækker sig fra offentligheden, men det har endnu ikke været muligt.