Trækker stikket: - Det er slut

Ifølge Castberg er det forliste samarbejde dog ikke så skidt, at det ikke er godt for noget. Tv-kokken er nemlig allerede i gang med et nyt projekt.

- Jeg kan ikke sige alt for meget lige nu, men jeg har fuld gang i et nyt projekt, siger han og fortsætter:

- Jeg kommer til at bruge hele 2021 på at forme det, for vi ser ingen mening i at åbne i år, hvor vi alligevel ikke ved, hvor meget vi kan have åbnet i løbet af året, og så håber vi, at der kommer et kæmpe boom her efter corona med folk, der vil ud at spise.

Til trods for at Castberg røg ud af samarbejdet med Restaurant Bøf midt i pandemien, hvor restaurationsbranchen har det svært, er han meget fortrøstningsfuld.

- Jeg har jo den fordel i, at jeg laver tv, så jeg er ikke udsat på samme måde, for jeg har noget at falde tilbage på, og det er jo en kæmpe luksus.