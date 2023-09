Trækker stikket: Dropper milliondyrt slotskøb

Jim Lyngvild er knust over, at han ikke kommer til at overtage Harridslevgaard Slot i Bogense alligevel

Jim Lyngvild kunne sammen med tidligere direktør for Schackenborg Slot Trine Jepsen i juli med stolthed annoncere, at de for mere end 20 millioner kroner havde købt Harridslevgaard Slot i Bogense.

Men nu trækker den entreprenante herre i håndbremsen og dropper købet af det gamle slot.

Det skriver han på Facebook, hvor han også har delt en video, hvor han sætter ord på, hvor trist han er.

'Vi må trække i håndtaget omkring købet af Harridslevgaard slot. Jeg vil ikke gå i detaljer, men mit hjerte er knust. Det er en kæmpe drøm der er brast, både personligt men også for både slottet og Nordfyns kommune', skriver han.

Jim Lyngvild har tidligere været åben om, at makerparret kort efter den betingede købsaftale blev underskrevet opdagede, at det regner igennem taget i slottets riddersal - hvorfor en række forhold skulle undersøges, før købet kunne gennemføres endegyldigt.

Har betalt for omkringliggende jord

I videoen fortæller Jim Lyngvild, at 'der er kommet nogle ting til vores kendskab her i 11. time, som er rigtig kedelige', hvorfor parrets advokat altså har gjort brug af den håndbremse, 'der kunne trækkes i, hvis der var noget, der ikke var, som vi ønskede det'.

I videoen fortæller Jim Lyngvild ligeledes, at pengene for de omkringliggende områder er blevet betalt, selvom handlen med selve slottet nu falder igennem.

'Som vi har været ude at fortælle, så har vi jo købt jorde rundt omkring. Alt er betalt og på plads med Frants Bernstorff ovre fra

Gyldensteen, så det er bestemt ikke med min gode vilje, og mit hjerte er nærmest knust. Men nogle gange er virkeligheden og drømme to ting, der desværre ikke kører i samme spor'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med sælgeren af Harridslevgaard Slot, Francesca Schimko, der, der ikke ønsker at kommentere sagen.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Jim Lyngvild.

Smilene var store på Jim Lyngvild og Trine Jepsen da de for to måneder siden kunne meddele, at de havde købt Harridslevgaard Slot ved Bogense. Privatfoto.

