Trækker stikket: Færdig som chefredaktør på Frihedsbrevet

Kristoffer Eriksen, der er chefredaktør på Frihedsbrevet, har opsagt sin stilling på mediet.

Det skriver han selv på Twitter.

Eriksen, der har været chefredaktør på mediet siden december 2021, har sin sidste arbejdsdag på Frihedsbrevet 31. august.

'Det har været virkelig sjovt, spændende, hårdt og frem for alt lærerigt at være med til at bygge et medie op fra scratch,' lyder det i tweetet, hvor han annoncerer sin afgang og samtidig fortæller, at han er stolt af den udvikling, han har været med til at skabe på Frihedsbrevet.

Motivationen for jobbet har dog ikke helt været der på det seneste, lyder det fra Eriksen i tweetet.

'Jeg har på det seneste gået og glædet mig lidt for meget til at komme på sommerferie, og det går ikke, når man har min stilling.'

Ingen planer for fremtiden

I opslaget fortæller Kristoffer Eriksen videre, at han endnu ikke har et nyt job på hånden, og at han derfor ikke ved, hvad fremtiden bringer.

'I stedet for at gøre ligesom politikerne og være aktivt jobsøgende, mens der er en anden vigtig opgave at passe, har jeg valgt at trække stikket. Det betyder samtidig, at jeg ikke aner, hvad jeg skal nu. Jeg kan læse, at Stoltenberg fortsætter i NATO, så det er i hvert fald ikke en mulighed', skriver han i sit tweet.

Kristoffer Eriksens afløser bliver Jeppe Findalen, der lige nu er redaktionschef på Frihedsbrevet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Kristoffer Eriksen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.