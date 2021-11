Trækker stikket: - Nu skal jeg puste ud

Sofie Gråbøl har haft travlt med arbejde i den seneste tid.

Derfor trækker hun nu stikket og skal bruge den næste tid på at slappe af.

Det fortalte hun, da hun tirsdag aften mødte pressen til gallapremieren på 'Venuseffekten', som hun medvirker i.

- Jeg er lige blevet færdig med en tv-serie for TV 2, som er lavet af Lone Scherfig. Så nu skal jeg bare puste ud, siger hun.

Masser af sjove ting

Men spørgsmålet er så, hvor meget afslapning det egentlig bliver. For som så mange måske kender, skal man nok få fyldt programmet ud, selvom man har fri.

- Jeg kommer til at lave alt for meget, siger hun og fortsætter:

- Men jeg skal lave alle mulige sjove ting, som man ikke ellers har tid til, når man er i et meget intenst forløb, siger hun og fortæller, at perioden med afslapning i hvert fald varer året ud, så hun får masser af tid til at julehygge.

Til premieren havde Sofie Gråbøl taget sin datter, Gudrun, og datterens veninde Karla med. Og skuespilleren glædede sig til at vise datteren filmen, som hun selv havde fået lov at se før tid.

- Det har været så dejligt (at være med i filmen, red.). Jeg er utroligt glad for filmen og så den for en uge siden, og det er længe siden, jeg har set sådan en film, siger hun og beskriver filmen som både sjov og rørende.

'Venuseffekten' er skrevet og instrueret af Anna Emma Haudals, der er kendt som skaberen af tv-serien 'Doggystyle'. Udover Sofie Gråbøl byder rollelisten på navne som Lars Mikkelsen, Johanne Milland Pedersen, Morten Hee Andersen og Josephine Park.