Træt af at være skydeskive: - Det er chokerende

'Det er flot, at du kan sidde bag din skærm og svine andre til. Men hvad med personen på den anden side af skærmen?'

Sådan skriver reality-kendis Line Maria Busk i et opråb på sin Instagram-profil. Hun er træt af at skulle agere skydeskive for andre menneskers hadbeskeder.

Bliver såret

Line Maria Busk var første gang på skærmen i reality-programmet 'Ex on the Beach' i sæson tre og senest i sæson fem. Lige siden har hun måttet lægge øre til mange grove beskeder.

- Jeg synes, det er utroligt, at så mange mennesker skal sidde og blive nedgjort på nettet. Folk bliver virkelig, virkelig såret. Nu har jeg selv været i det i halvandet års tid, og jeg synes faktisk, at det er chokerende og virkelig hårdt, fortæller Line Maria Busk til Ekstra Bladet.

- Tænk sig, at når man sidder og ser 'X Factor', så handler det nærmest mere om, hvordan vi skal snakke til hinanden, end at folk optræder på scenen. Det er virkelig chokerende, undrer hun sig.

Line Maria Busk danner par med Nicklaes Olsen, som også har været med i 'Ex on the Beach'. Privatfoto

Tager tre sekunder

Opråbet kommer i kølvandet på den debat, 'X-Factor'-dommer Oh Land startede tidligere på måneden.

- Jeg fik en besked i morges af en person, og jeg fik bare nok. Det var ikke den værste besked, jeg har fået, men jeg blev så irriteret, fordi min dag ellers var startet så godt ud, fortæller Line Maria Busk om, hvorfor hun valgte at ty til tasterne.

- Det tager en person tre sekunder at skrive en grim besked, det tager mig tre sekunder at læse den, men den sidder i baghovedet hele dagen, og det er bare ikke fair.

Helt fair

- Men det er helt fair, at der er personer, som ikke bryder sig om mig, man kan ikke være alles kop te. Men så lad være med at følge mig eller at kigge med. Jeg lader dig være, og så kan du lade mig være, forklarer hun.

- Der er nogle, som mener, at man selv er skyld i, at få nogle kommentarer med på vejen, når man selv har valgt at stille sig frem - ved for eksempel at være med i reality. Er du enig i det?

- Jeg har stillet mig foran skydeskiven ved at have deltaget i et reality-program, men hvorfor skal der være en skydeskive? Hvorfor skal man tale grimt til hinanden bare af den grund?

- Jeg er med på, at jeg har deltaget i et reality-program og dermed er blevet en offentlig person, men hvorfor skal jeg have høvl for det? Det er mig virkelig en gåde.