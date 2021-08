Træt af homofobiske tilråb: - Jeg fik nok

Sinan Türkmen har fået nok. Han er træt af, at folk uprovokeret råber diverse skældsord efter ham på gaden.

Da Sinan Türkmen deltog i 'Paradise Hotel', var han meget åben omkring sin seksualitet. Han forklarede dengang, at han var panseksuel.

Men han oplever tit, at folk råber ad ham, når han går op gaden.

- Hver gang jeg er ude, så er der altid en flok drenge, som skal råbe ud af deres biler: 'Sinan, din fucking bøsse!' og andre ting, og det skete flere gange lørdag, da jeg var på vej over til min veninde Lea. Det blev bare for meget, fortæller Sinan til Ekstra Bladet.

Fik nok

Han delte sine frustrationer i en story på sin Instagram-profil, hvor han normalt ikke deler sin holdninger om noget.

- Jeg fik simpelthen nok. Så derfor lavede jeg en story. Ikke for at få medlidenhed, men for at bringe et budskab til andre, som oplever det samme. Jeg blev bare nødt til at sætte foden ned. Jeg gik bare helt almindeligt og skulle over vejen, hvor folk i tre biler så råbte ad mig, forklarer Sinan om den ubehagelige episode, som desværre ikke står alene.

- Jeg forstod først sent, hvad de sagde til mig, så jeg hørte i første omgang bare mit navn, så jeg vinkede og sagde 'Hej!', fordi det plejer jeg at gøre til folk, som henvender sig. Men det gik først op for mig bagefter, hvor grove de havde været, siger Sinan Türkmen, som derfor besluttede sig til at sige fra online.

- Det siger min mor

Mange gange har Sinan efterfølgende tænkt meget over øgenavnene og de mange tilråb, men han har besluttet sig for ikke at lade sig påvirke af det længere. Og hans familie bakker fuldstændigt op.

- Ærligt talt, så tror jeg, at det er dem, der har mindreværdskomplekser og dårligt selvværd. Jeg tror, at de er usikre på sig selv. Det er typisk sådan nogle mennesker, som nedgør folk, fordi de er jaloux over, at man har noget, som de ikke har - at jeg tør at være mig selv, mere end de tør. Det er sådan, jeg tænker. Det siger min mor også, griner Sinan.

- De mangler seriøst at finde ud af, hvem de selv er, før de skal blande sig i mig og mit, lyder det skarpt fra den 20-årige reality-deltager.

Et godt råd

- Hvilke råd vil du give til andre, som oplever det samme som du gør?

- Mit bedste råd til andre er, at de bare skal være ligeglade, og tænke på, at de i det mindste tør være den bedste udgave af sig selv i forhold til dem, som nedgør, som virkelig har en usikkerhed.

Derfor opfordrer Sinan andre, som oplever det samme, til ikke at tage det personligt eller lade sig gå på af det, selvom det kan være svært at lade det fare.

- Grin af det og hold hovedet højt.