Træt TV 2-vært jubler: Er blevet far

Så skete det endelig.

Den populære tv-vært Christian Degn, aktuel på 'Nybyggerne' og tidligere 'Hammerslag'-frontfigur, og hans kæreste Trine Johnst Vammen er blevet forældre til en lille velskabt dreng.

'Her begynder et nyt eventyr! Og for de to forældre er livet blevet endnu større', skriver Christian Degn på sin Instagram-profil lørdag om fødslen, der foregik allerede fredag eftermiddag.

Knægten målte 'kun' 49 cm. høj ved fødslen.

- Men det er mig, der er faren, skraldgriner tårnhøje Christian Degn, da Ekstra Bladet fanger den nybagte far, som for et kort øjeblik har sneget sig ud af babyboblen.

- Jeg er gået ud for at købe en kaffemaskine. Hele den jyske familie er på vej for at møde min søn, og så skal der altså filterkaffe til. De gider ikke det dér café latte, griner Degn, der selv målte hele 59 cm., da han blev født for 42 år siden.

Hud mod hud

Den lille purk kom til verden med lynets hast hjemme i parrets lejlighed.

Jordemoderen kom 12.15, og 14.55 var Christian og Trine blevet forældre.

- Det var en helt vild oplevelse. Dem er der nogle stykker af i forbindelse med en fødsel. I og med at det var en hjemmefødsel, havde jeg lidt flere funktioner, end jeg ville have haft på sygehuset. Så lige da han kom til verden, var jeg ret meget i gang med en opgave, men da jeg så sad med ham hud mod hud lidt efter, kom tårerne, fortæller Christian Degn.

Meget jysk

At fødslen skulle foregå hjemme, var den nybagte mors idé.

- Jeg var selv lidt skeptisk. Der er jeg meget jysk og traditionsbundet. Jeg kunne godt lide tanken om, at der var maskiner i nærheden, hvis der skulle være noget. Men Trine havde undersøgt det, og jeg må sige, at det var en rigtig god oplevelse, siger han glad.

Som mange andre mænd havde Christian Degn også gjort sig tanker om, hvordan sådan en fødsel ville være.

- Det var ikke så voldsomt, som jeg havde troet. Men det er godt nok vildt se på, når en kvindes urkraft på den måde tager over.

Mødtes sidste år

Christian Degn og 12 år yngre Trine Vammen, 30, har ikke været sammen særligt længe. De mødtes så sent som slutningen af juni i fjor, og stod kort efter frem som kærester i bl.a. Ekstra Bladet i slutningen af juli 2021.

Et halvt års tid efter kunne de annoncere, at Trine var gravid, og nu er parret altså - inden de havde kendt hinanden et år - blevet forældre.

De to fandt hinanden gennem Christian Degns kollega på programmet 'Nybyggerne' Mette Helena Rasmussens Instagram-profil.

'Kæmpe tak til min TV-kollega og ven Mette Helena. som flere gange har “sat mig i udbud” til hendes mange skønne følgere her på Instagram. Mest for sjov. Men man ved jo aldrig… Og en af følgerne er søde Sarah i Odense, som synes hendes veninde Trine og jeg skulle mødes, for vi måtte da være et match. Årets bedste ide!', skrev han dengang.