Trætte af ubudne gæster

De populære tv-tvillinger Anders og Torben Petersen oplever, at folk går ind i deres have og ødelægger eller stjæler ting

Tvillingerne Anders og Torben Petersen, der er kendt fra TV 2, har fået nok.

Det populære og sjove tvillingepar har siden 2015 åbnet dørene til deres hjem og ladet danskerne følge de mange begivenheder fra privatlivet på tv.

Nu fortæller de 51-årige tvillinger til TV 2, at de i de seneste år har været udsat for tyveri og hærværk i hjemmet i Holstebro. Blandt andet er deres postkasse blev ødelagt gentagende gange. De har derfor punget ud for en ny hver gang.

Og det er ikke blot postkassen, der bliver smadret af de ubudne gæster.

- Når vi sætter lamper ud i haven, for at gøre det hyggeligt, for eksempel solcellelamper, går der højest et døgn eller to, så overlever de ikke længere. Enten bliver de stjålet eller ødelagt, fortæller Torben Petersen til TV 2.

Tvillingerne er mildest talt irriterede over, at folk stjæler og smadrer deres ting. Nu overvejer de at sætte kameraer op, så tvillingeparret kan følge med i, hvem der går ind på deres grund.

De sjove tvillinger Anders og Torben Petersen er kendt fra TV 2. Foto: Anthon Unger

Mystisk tvangsaktion

I slutningen af 2021 kunne Se og Hør skrive, at Anders og Torben Petersens hus i Holstebro var blevet sat på tvangsauktion.

Det fremgik af bilagene i forbindelse med tvangsauktionen, at tvillingerne havde en lang række lån i ejendommen, som de i første omgang ikke kunne betale tilbage.

De populære tvillinger var på kanten til at få sparket fra ejendommen for lidt over fire måneder siden, men Torben Petersen fortalte til Ekstra Bladet på det tidspunkt, at der blev fundet en løsning.

- Det kommer ikke til at ske alligevel, da det er afklaret, og den (tvangsauktionen, red.) bliver tilbagekaldt, hvis den ikke allerede er det, lød ordene fra Torben Petersen tilbage i januar.

Tvangsauktionen endte med at blive tilbagekaldt, da både Anders og Torben Petersen betalte de penge, de skyldte.

Nu får de ubudne gæster.