Tragisk ungdom: - Han slog mig

Som 21-årig blev skuespillerinden Ghita Nørby gift med arkitekten Mogens Garth-Grüner.

Men midt i lykken sagde Ghita Nørby ja til sin første filmrolle, og her erstattede 'filmfamilien' hendes rigtige familie. En ændring som hendes mand ikke var glad for.

Ghita Nørby var væk hjemmefra fra tidlig morgen til sen aften, og Mogens Garth-Grüner endte med ikke at vide noget om sin kones liv, og der opstod derfor jalousi i ægteskabet, det fortæller hun i den nye TV 2 dokumentar, 'Ghitas hemmeligheder'.

- Den uforståelighed, den uafgjorte ting mellem de to unge mennesker, der har giftet sig, må jo nok få et udslag af en art. I det her tilfælde blev det til at Mogens slog mig, fortæller Ghita Nørby i dokumentaren og fortsætter:

- Så kom jeg hjem, og så tog Mogens, min mand, en gasslange, og så slog han mig med den slange. Og ja, han var sådan set lige ved at slå mig ihjel.

Ghita Nørby som 19-årig i 1954. I 1956 blev hun gift med Mogens Garth-Grüner. Foto:Tage Christensen//Ritzau Scanpix

Ghita Nørby løb efterfølgende hjem til sine forældre, hvor hendes far tog billeder af de mærker, den unge skuespillerinde havde fået på kroppen.

Det stoppede dog ikke Ghita Nørby fra at optræde på Det Kongelige Teater samme aften.

Mellem akterne ringede hun dog hjem for at høre, hvordan det gik med hendes mand.

- Så sagde min far, at min mand havde taget sig af dage. Og så spillede jeg anden akt, siger hun i dokumentaren.

Ghita Nørby var blevet enke som blot 22-årig.

Efterfølgende husker Ghita Nørby mest den stilhed, der konstant var omkring hende. En stilhed hun gerne ville have været foruden. En stilhed og ensomhed hun er overbevist om, har gjort noget ved, hvordan hun ser på livet i dag.

Du kan se 'Ghitas hemmeligheder' allerede nu på TV 2 PLAY og i aften klokken 20 på TV 2.

