Trak stikket efter bryllup: - En meget stressende periode

Det er præcis en måned siden, at influenten og iværksætteren Mascha Vang giftede sig med sit livs kærlighed, jagerpiloten Troels Krohn Dehli Vang.

Og de søde hvedebrødsdage er blandt andet blevet brugt til årets Zulu Comedy Galla, som løb af stablen i Operaen i København torsdag aften.

- Det er dejligt, lød det fra Mascha Vang på den røde løber til årets Zulu Comedy Galla, der fluks blev suppleret af sin mand:

- Det er en dans på roser, sagde Troels Krohn Dehli Vang.

Brylluppet blev holdt på Holckenhavn Slot i Nyborg, og det var en storslået dag, kunne hr og fru Vang fortælle.

- Det fylder utroligt meget sådan et bryllup i forhold til planlægning og afvikling og familie og venner. Også følelsesmæssigt fylder det meget, uddybede Troels Krohn Dehli Vang.

Ikke travlt

Mens han er på vingerne igen som jagerpilot, nyder Mascha Vang ikke have at lige så susende travlt, som hun som entreprenant ellers ofte har.

- Jeg synes, vi har haft en meget stressende periode. Det har været meget emotionelt. Så jeg synes egentlig, jeg tager det helt vildt stille og roligt lige nu.

- Jeg føler mig lidt som en hjemmegående husmor. Troels arbejder rigtigt meget og er væk on and off, så jeg går derhjemme og fikser hus og varmer mad i mikroovnen til børnene, sagde hun med et grin og tilføjede så:

- Det er superhyggeligt. Jeg tror egentlig aldrig, jeg har haft en periode, hvor jeg har slappet af og pustet ud så meget, som jeg gør lige nu. Men det er ikke noget, der skal foregå længe, for jeg keder mig hurtigt. Der skal nok ske noget.