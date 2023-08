Trak stikket: Nu deler hun stor nyhed

Sara Run Isafold, der er kendt fra 'Ex on the Beach', skal være mor til sit første barn

For halvandet år siden sagde Sara Run Isafold stop for livet som influencer.

Det skulle være slut med at dele ud af hverdagen og livet på Instagram til de tusindvis af følgere, som var kommet til efter hendes medvirken i det populære realityprogram 'Ex on the Beach'.

Nu er Sara Run Isafold dog tilbage på det sociale medie for en kort stund for at dele en glædelig nyhed.

Hun skal være mor til sit første barn, der efter planen kommer til verden til februar.

Vil tilbage

Og ikke nok med det. I kommentarsporet åbner hun nemlig døren på på klem for at vende tilbage til Instagram.

'Tusind tak alle. Jeg er så glad, og jeg ville selvfølgelig dele glæden med jer. Jeg vil gerne så småt begynde at komme tilbage, men det bliver ikke et arbejde igen', skriver hun.

Sara Run Isafold, der er født på Island, meddelte sidste år sine mere end 80.000 følgere, at hun ville starte på en frisk, vende hjem til Island og lægge livet som influencer på hylden.

- Instagram har aldrig været min ting. Det kom meget brat, efter jeg havde været med i reality, fordi lige pludselig var der masser af mennesker, der fulgte med i mit liv. Jeg havde en ide om, at det nok ville ske, men der har været et enormt pres, fordi jeg føler, at jeg hele tiden skal lægge opslag ud og være meget på, sagde hun dengang.

Hun slog dog samtidig fast, at hun bestemt ikke havde fortrudt, at hun medvirkede i 'Ex on the Beach'.

- Det er fortsat den fedeste oplevelse, jeg har haft i mit liv, og jeg er så glad for, at jeg gjorde det og fik alle de muligheder efterfølgende. Det er bare ikke længere mig.

I dag har Sara Run Isafold 65.000 følgere på Instagram.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Sara Run Isafold.