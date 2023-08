Trak stikket som duo: Nu genforenes de

Det kan være ensomt på toppen - og scenen - og nogle gange er det dejligt at have gode kolleger at læne sig op ad, når man er komiker.

Det må man gå ud fra, at de sjove herrer Melvin Kakooza, Joel Hyrland, Hadi Ka-Koush og Mahamad Habane også synes.

I hvert fald har de fire spasmagere, som også er gode kammerater privat, besluttet sig for i fællesskab at skabe 'noget unikt', som de kalder det, sammen.

Det gør de under navnet BROS - velkendt amerikansk slang for 'brødre'.

Sådan ser det fælles holdbillede ud i forbindelse med de fire herrers kommende fælles tour. Seth Nicolas/Pr Foto

Dukker op igen

De fire venner skal således på en comedy arena-tour sammen i 2024. Det fælles show ’BROS – Så blev der mørkt’ lægger således næste år vejen forbi landets fire største byer.

Det betyder samtidig at komikerne Joel Hyrland og Hadi Ka-Koush, der tidligere har dannet den succesrige dup Adam & Noah, atter arbejder sammen - denne gang dog i selskab med ligesindede.

Joel Hyrland og Hadi Ka-Koush, som blev kendt for catchfrasen 'hva' sker der, dansker?', trak ellers stikket og sagde stop som makkere for et par år siden - i hvert fald som Adam & Noah.

I november 2018 annoncerede de to deres tredje og definitivt sidste tour rundt i Danmark, og Adam & Noah gjorde det klart i pressemeddelelsen dengang, at turneen, der i øvrigt endte med et brag i Royal Arena efter udskydelse på grund af corona, ville blive den ultimative endestation.

Men nu samarbejder de altså igen - under egne navne.

Rygterne siger dog, at Adam & Noah dukker op undervejs i showet som de velkendte karakterer.

Hadi Ka-Koush var senest vært på 'Natholdet' i programmets ændrede form efter Anders Breinholts stop, men det blev aldrig en succes og programmet lukkede, hvilket var noget, værten var meget ked af.

Komikerne har hver især de seneste dage teaset på respektive sociale medier for, at de ville komme med noget nyt og spændende til fans.

Og her var svaret altså.

Ekstra Bladet skal senere tirsdag mødes med de fire komikere til et interview. Resultatet kan du se i den kommende tid her på sitet.