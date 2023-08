Tre operationer på tre uger: - Det er vanvittigt hårdt

For et år og fem måneder siden sprang iværksætter, influencer og boligstylist Louise Houvenaghels tyktarm ud af det blå.

Lige siden har hun levet i et regulært smertehelvede, hvor hun har gennemgået den ene operation efter den anden.

- Det er et år og fem måneder siden, min tyktarm sprang. Derefter fik jeg stomi, som så blev lagt tilbage (fjernet, red.) igen. Og så har jeg været ramt af senfølger, der desværre har været overset. Jeg har levet i et smertehelvede, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Der var kommet udposninger på min tyktarm, som der gik betændelse i, og så sprang den. Jeg anede ikke, der var betændelse, og så det var fra den ene dag til den anden, at jeg havde stomi.

Kan være livsfarligt

For nylig har hun så atter måttet lægge sig under kniven, efter lægerne har opdaget endnu et problem som følge af, at hendes tarm sprang.

- Jeg har i en lang periode klaget over smerter, som lægerne ikke har kunnet finde ud af hvor kom fra. De fandt så endelig ud af, at det var på grund af arvæv i mine tarme, og at det arvæv havde lukket sig. Der var så lidt passage, at det kunne blive livstruende, for der var næsten ingen passage, og det kan give tarmslyng, siger hun og fortsætter:

- Derfor er jeg i øjeblikket i gang med at få lavet ballonudvidelser. Jeg har fået tre operationer indenfor tre uger, så jeg er helt udbrændt, og det har været meget hårdt. Jeg prøver at holde humøret oppe, men det er meget anstrengende, at man ikke kan planlægge sit liv. Det er vanvittigt hårdt. Jeg har skullet blive i Danmark, hvis nu der gik noget galt, så det har været en lang og meget regnfuld sommer, siger hun.

Vil bryde tabu

Louise Houvenaghel deler ofte ud om sine udfordringer med tarmene på sociale medier. For hende er det nemlig vigtigt at være åben om emnet, der for mange kan virke som tabubelagt.

- Jeg ved, der er andre, der har det meget sværere end mig. Jeg fortæller bare min historie, som handler om et sygdomsområde, vi ikke taler meget om. Jeg vil gerne være en stemme til alle dem, som kæmper med sygdom i tarmene, siger hun og fortsætter:

- Livet er alt også det, vi ikke tør tale om. Der er ikke meget romantik over tarmsygdomme, men jeg vil gerne åbne op for samtalen, da der er over en million danskere, der på en eller anden måde er påvirket af sygdomme i deres mave - jeg vil gerne bryde med tabuet, så vi kan tale frit om det. For det er hårdt at gå med det alene, siger hun videre.

Flere operationer

Selvom Louise Houvenaghel kan se lys for enden af tunnelen, er det langt fra slut med operationer.

Allerede om en uge skal hun under kniven igen og have endnu en ballonudvidelse.

- Hvis det her ikke virker, skal jeg opereres igen, og i værste tilfælde kan jeg jo risikere, at jeg skal have stomi igen. Det er på mange måder sindssygt voldsomt pludselig at få stomi. Du får en helt anden krop og dit selvbillede bliver helt anderledes, så jeg håber selvfølgelig ikke, det er den vej, det går, siger hun.

Har du uforklarlige mavesmerter? Ofte diarré eller forstoppelse? Så kan du ligesom omkring hver sjette dansker lide af irritable bowel syndrome (IBS) eller på dansk: irritabel tyktarm. Læs meget mere om det her.