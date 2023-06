Tredobler: Får millioner for sin lejlighed

Der skulle ske noget nyt.

Nogenlunde sådan kan man beskrive Kwamie Livs begrundelse for at forlade 'X Factor' efter to sæsoner tidligere på året.

Kwamie Liv gør dog ikke tingene halvt. Således satte hun også sin lejlighed på Østerbro i København til salg ved årsskiftet for at finde nye rammer om privatlivet.

Og nu er lejlighedens altså solgt. Det skriver Se og Hør, og det viser også Tinglysningen, hvor handlen er offentliggjort.

Kwamie Liv gav selv 1.360.000 for Østerbro-lejligheden med udsigt til søerne i 2015. Men i 2023 er herligheden på 59 kvadratmeter blevet solgt for 4.000.000 danske kroner, hvilket altså betyder, at sangeren har fået næsten tre gange så meget, som hun gav for den.

I sin anden sæson som 'X Factor'-dommer kæmpede Kwamie Liv en brav kamp for at holde sin deltager Nambahlou i konkurrencen. Hun måtte dog forlade den i semifinalen efter at have været i farezonen tre gange forinden. Foto: Rasmus Flindt

Dropper 'X Factor'

Kwamie Liv meddele tidligere på foråret, at hun ikke vender tilbage ved dommerbordet, når TV 2 til næste år blænder op for en ny omgang 'X Factor'.

Hun begrundede i et opslag på Instagram sin beslutning med, at hun vil prøve noget nyt.

'Det har derfor ikke været en let beslutning, men efter store overvejelser har jeg valgt ikke at vende tilbage som dommer næste sæson. Jeg står et sted som kunstner, hvor jeg mærker et kald til at bevæge mig dybere ind min kreativitet og egne projekter, åbent og med fuldt fokus, og det har jeg valgt at lytte til.'

I 2022-sæsonen røg to af hendes deltagere ud i liveshow tre og fire, mens det blev til en tredjeplads i finalen for Tina.

I dette års sæson røg Kwamie Livs to første deltagere ud i liveshow et og tre, mens hendes sidste deltager røg ud i semifinalen efter at have været i farezonen tre gange forinden.