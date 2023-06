Trine Dyrholm afslører ny 'hemmelig' rolle

Tilbage i september fortalte den danske skuespiller Trine Dyrholm, at hun havde gang i 'noget hemmeligt noget' i udlandet.

- Jeg i gang med noget i udlandet. Noget hemmeligt noget, lød det dengang kryptisk fra Dyrholm, der dog kunne afsløre, at det drejede sig om en tv-serie.

Til onsdagens gallapremieren på filmen Toves Værelse dukkede Trine Dyrholm op på den røde løber i selskab med sin kæreste, teaterinstruktøren Niclas Bendixen.

Da Ekstra Bladet fangede Trine Dyrholm på den røde løber, var det en knap så hemmelighedsfuld Trine Dyrholm, som mødte Ekstra Bladet.

Her kunne 51-årige Trine Dyrholm nemlig løfte sløret for, hvad, hun helt præcist har haft gang i uden for Danmarks grænser.

- Jeg har lavet en tv-serie, der hedder Rematch. Den handler om Garry Kasparov, som er en skakmester, der spiller mod en computer i 1997. Dét event er der så blevet lavet en tv-serie over.

- Jeg spiller hans (Garry Kasparovs, red.) mor, som var hans agent og rejste rundt i verden med ham. Det projekt lavede jeg sidste år, fortæller Trine Dyrholm på den røde løber og fortsætter:

- Derudover har jeg i år været i London og lave en mindre rolle i en mini-serie for Sky med Julian Moore i hovedrollen, fortæller Trine Dyrholm med en kæmpe smil på læben og tilføjer:

Og det var fedt!

Trine Dyrholm har været en af de absolut største skuespillerinder herhjemme de seneste mange år. Nu nyder hun at prøve kræfter med skuespil i udlandet.

- Jeg har faktisk lavet en del her de sidste par år. Det har været rigtig sjovt at komme ud og møde nogle andre mennesker, fortæller hun.

- Det har også være sjovt at prøve mig lidt frem på engelsk med noget accent. Jeg krabber mig lidt igennem, men hvis materialet kan holde til, at man har accent, så har jeg det helt fint med det.

- Jeg prøver at finde min egen vej med nogle projekter, som passer til mig både kunstnerisk og sprogligt, afsluttede Trine Dyrholm inden hun begav sig videre ind for at se den nye film 'Toves værelse', der handler om Tove Ditlevsen dysfuntionelle ægteskab gennem 22 år.

Toves værelse udspiller sig over én dag, hvor Tove Ditlevsens forfatterkollega Klaus Rifbjerg, som spilles af Joachim Fjelstrup, kommer til middag.

Trine Dyrholm har spillet med i et hav af film og serier. Blandt andet gjorde Dyrholm sig særligt bemærket i udlandet med de danske film 'Dronningen' og 'Kollektivet', hvor hun for begge film var nomineret til prisen som bedste kvindelige skuespiller ved European Film Awards.

